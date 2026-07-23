Preocupación máxima por Kiko Rivera: "Está ingresado, es grave". Sus últimas imágenes, reveladoras sobre su estado

Preocupación máxima por Kiko Rivera después de que el hijo de Isabel Pantoja anunciase este miércoles a través de un comunicado urgente difundido en sus redes sociales la cancelación total de su gira de verano por "un grave problema de salud". "Es una decisión muy difícil. Ahora necesito centrar todas mis fuerzas en lo realmente importante" ha expresado, revelando que "por respeto a mi situación y a mi entorno" no dará ningún detalle sobre su dolencia.

Minutos después de esta alarmante publicación, y de que especulase y rápidamente desmintiese que el parón profesional del dj tuviese nada que ver con su madre -sobre la que se ha hablado mucho en los últimos tiempos, apuntando que su reconciliación con su hijo y su intento de acercamiento a Isa Pi estaría relacionado con un tema vital de salud que marcaría un antes y un después en su vida y por el que necesitaría dejar todo 'en orden'- ha sido su primo José Antonio Canales Rivera, con el que no tiene relación, el que ha ampliado la información sobre el estado de Kiko.

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Tal y como ha asegurado en el programa 'De lunes a viernes', el hijo de Paquirri estaría ingresado en el Hospital Sagrado Corazón de Sevilla, y unos amigos suyos habrían visto a su novia Lola García -que horas antes suspendía 'in extremis' una clase abierta de baile en la localidad sevillana de Bollullos prevista para este mismo miércoles- "preguntando en el sótano del hospital a la 1 de la tarde al personal por el número de habitación en el que se encuentra" su pareja, de la que no se habría separado en estos delicados momentos. "Si ha cancelado sus clases hasta nuevo aviso eso quiere decir que Kiko está mal y necesita a alguien a su lado" han apuntado en el magazine de Telecinco.

El artista Rasel, muy cercano a Kiko, ha reconocido que "sus amigos están muy preocupados porque no contesta a las llamadas ni a los mensajes", y ha sido este silencio el que no ha hecho sino que aumentar la inquietud y activar las alarmas sobre qué le sucede realmente al hijo de la tonadillera, que en los últimos años ha sufrido importantes problemas de salud, como un ictus a finales de 2022 del que se recuperó sin secuelas, o una angina de pecho en verano de 2023. Además, cabe recordar que el cantante de 'El mambo' sufre de gota -ácido úrico alto-, que también padecía su tío Bernardo Pantoja, y que en ocasiones le ha impedido cumplir con sus compromisos por los fuertes dolores al caminar.

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Precisamente con evidentes dificultades para andar, y cojeando visiblemente, se vio por última vez a Kiko este lunes -apenas 48 horas antes de su alarmante comunicado anunciando la cancelación de su gira por "un grave problema de salud"- en el aeropuerto de Sevilla junto a Lola tras haber actuado el fin de semana en Galicia. Muy serio, y con gestos de molestia en algunos momentos, el dj recorrió la terminal caminando a paso lento y apoyándose en ciertos en su novia, lo que deja entrever que sus molestias ya habrían empezado.