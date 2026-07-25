Sheinbaum afirma que México reanudará la exportación de ganado mexicano hacia EE.UU.

Ciudad de México, 24 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que su país reanudará la exportación de ganado mexicano hacia Estados Unidos, luego de haber recibido una carta de la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, en la que ratifica dicha decisión.

"Recibí una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que me informa la decisión de su gobierno de reanudar la exportación de ganado mexicano", escribió la mandataria en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

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