Flávio Bolsonaro reivindica el legado de su padre al lanzar su candidatura

São Paulo, 25 jul (EFE).- El senador Flávio Bolsonaro lanzó este sábado su candidatura a la Presidencia de Brasil con un discurso en el que reivindicó el legado político de su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, preso por intento de golpe de Estado.

En su pronunciamiento, en un pabellón del estadio de fútbol Pacaembu, en São Paulo, aseguró que pese a tener un estilo diferente, mantendrá el mismo rumbo político impulsado por el líder de la ultraderecha brasileña.

"Puedo ser más tranquilo y moderado, pero llevo sangre de Bolsonaro", afirmó. EFE

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