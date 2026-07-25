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Marlaska amplía a la provincia de Toledo la emergencia de interés nacional por los incendios

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ampliado a la provincia de Toledo el ámbito territorial de la declaración de emergencia de interés nacional declarada por la Orden INT/748/2026, de 23 de julio, y que afectaba a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila, en Castilla y León.

La decisión se ha adoptado a petición de la dirección operativa de la emergencia, y en atención a la evolución de los incendios, a su carácter interterritorial y a la conveniencia de asegurar la máxima eficacia en la coordinación y empleo de los recursos disponibles, según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

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