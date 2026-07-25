La Policía investiga la empresa del 'número dos' de Reform UK por donaciones al partido

Londres, 25 jul (EFE).- La Policía británica investiga Britain Means Business, empresa propiedad del vicepresidente de Reform UK, Richard Tice, por donaciones realizadas antes de las elecciones generales de 2024 a ese partido populista de derechas, informó este sábado la BBC, entre el creciente escrutinio sobre la financiación de la formación, que lidera Nigel Farage.

Las autoridades examinan los movimientos de esta compañía, que recibió un millón de libras (1,17 millones de euros) de Fiona Cottrell en junio de ese año. De esa cantidad, 500.000 libras (585.650 euros) fueron transferidas posteriormente a Reform UK, antes de los comicios generales celebrados el 4 de julio, según la cadena pública.

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Además, Scotland Yard investiga dos donaciones de 250.000 libras cada una (292.800 euros) hechas por la misma persona a Reform UK en mayo de 2024, ante la sospecha de que pudiera haber actuado en nombre de un donante no autorizado, en relación con su hijo George Cottrell, colaborador cercano de Farage, que cumplió condena por fraude en Estados Unidos en 2017 y actualmente reside en Montenegro.

La investigación sobre estas donaciones comenzó en febrero de 2025, después de que la Comisión Electoral remitiera los datos a la Policía para determinar si se habían infringido las normas sobre financiación de partidos.

La polémica financiera implica directamente también a Farage, que el pasado 7 de julio dimitió como diputado por Clacton-on-Sea y anunció su intención de volver a presentarse en esa circunscripción inglesa en una elección parcial fijada para el 13 de agosto con el objetivo de revalidar su mandato ante los escándalos.

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El Parlamento investiga si el líder populista incumplió la normativa al no declarar beneficios en especie supuestamente recibidos durante la campaña de 2024 de George Cottrell, que habría sufragado personal y seguridad, así como un 'regalo' de cinco millones de libras (5,86 millones de euros) del empresario Christopher Harborne, principal donante de la formación.

Farage sostiene que las investigaciones forman parte de una campaña contra él y Reform UK, una formación heredera del Partido del Brexit que ha avanzado en las encuestas desde las elecciones generales de julio de 2024, que ganaron los laboristas. EFE

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