Capturan en Ecuador a grupo que cobraba hasta 15.000 dólares para alterar procesos penales

Guayaquil (Ecuador), 25 jul (EFE).- La Policía ecuatoriana desarticuló una red delincuencial dedicada a la manipulación de procesos penales a cambio de pagos de hasta 15.000 dólares al detener a tres personas, entre ellas un funcionario de la Fiscalía, informó este sábado el ministro del Interior, John Reimberg.

Las capturas se realizaron en la provincia costera de Santa Elena, donde los agentes allanaron tres viviendas, una oficina jurídica y la Fiscalía de la zona.

Además, incautaron cinco teléfonos móviles, once dispositivos de almacenamiento, cinco computadoras portátiles, dinero en efectivo y documentos relacionados con la investigación.

De acuerdo con la Policía, los detenidos utilizaban una oficina paralela a la Fiscalía provincial, que funcionaba bajo la fachada de venta de seguros, donde negociaban la manipulación de las causas para favorecer a investigados por delitos como extorsión, tráfico de explosivos, tráfico de hidrocarburos y abuso sexual.

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"Nadie queda impune. Seguimos trabajando", aseguró Reimberg en su cuenta de la red social X.

Los detenidos serán procesados por el presunto delito de delincuencia organizada y en las próximas horas se definirá su situación legal. EFE