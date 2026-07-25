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España bate a Montenegro en los penaltis y finaliza quinta en la Copa del Mundo

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La selección española masculina de waterpolo ha finalizado en quinta posición en la Superfinal de la Copa del Mundo, que se está celebrando en Sídney (Australia), después de superar este sábado en la tanda de penaltis a Montenegro (12-12, 17-16).

Los de David Martín, que se despidieron de la lucha por las medallas frente a Australia también en los penaltis, inauguraron el marcador con un tanto de Marc Valls, aunque el combinado balcánico consiguió darle la vuelta para adjudicarse un primer cuarto (2-3) en el que España no aprovechó sus superioridades -una de cuatro-. Una buena defensa y el guardameta Darko Durovic permitieron a Montenegro marcharse dos arriba al descanso largo (4-6).

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En la reanudación, España arrancó con gol de Valera y bloqueando la superioridad del rival para posteriormente empatar (6-6), pero el VAR le quitó el tanto. Atascado en las superioridades, el equipo inició el último cuarto con una desventaja de tres goles (7-11).

La fantástica reacción de los de Martín permitió cuajar unos buenos ocho minutos con los que empataron la contienda, con Pol Daura poniendo el 12-12 a 20 segundos del final y forzando los penaltis. En ellos, España se vio 4-2 abajo, pero dos paradas de Unai Aguirre y el lanzamiento definitivo de Bernat Sanahuja sellaban el quinto puesto.

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