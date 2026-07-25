Los hutíes de Yemen reivindican ataques contra el sur de Arabia Saudí tras un bombardeo en Hodeida

Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este sábado la autoría de dos ataques con proyectiles perpetrados contra ciudades situadas en el sur de Arabia Saudí, los cuales han sido perpetrados tras un bombardeo de la coalición internacional encabezada por Riad contra posiciones del grupo en la localidad de Hodeida, en el oeste del país.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, ha indicado durante una rueda de prensa que se trata de dos importantes ataques en Jizán y Yanbu, donde han alcanzado "instalaciones de la compañía Aramco", una empresa dedicada a la explotación de petróleo, gas y productos petroquímicos saudíes.

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"Estas acciones han sido adoptadas en respuesta a la agresión saudí contra la ciudad y el puerto de Hodeida, así como contra la isla de Kamran, además del continuado asedio del pueblo yemení y de la violación de la soberanía del país", ha alertado, según informaciones de la agencia de noticias Saba, cercana al grupo.

Así, ha manifestado que, "teniendo en cuenta los últimos acontecimientos sobre el terreno, se ha puesto en marcha el asedio contra el asedio y la violencia contra la violencia". "No habrá duda alguna a la hora de responder y extender estas medidas e incluso de incrementarlas", ha amenazado.

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En este sentido, ha apuntado a que este aumento de la violencia "demuestra la insistencia del enemigo saudí a la hora de seguir violando la soberanía e integridad territorial yemení; unas acciones que nunca serán aceptables".

Estos ataques han tenido lugar poco después de que las autoridades saudíes emitieran una serie de alertas a la población del sur del país ante posibles represalias por los ataques perpetrados a lo largo de la semana contra posiciones del grupo rebelde yemení, que cuenta con el respaldo de Irán.

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Posteriormente, las autoridades saudíes han retirado las alertas y han afirmado que los proyectiles lanzados han sido interceptados con éxito mediante el sistema antiaéreo Patriot desplegado por Grecia en el país.

Los insurgentes han prometido tomar medidas contra Arabia Saudí en pleno aumento de la tensión tras la reanudación de los ataques perpetrados por Estados Unidos contra Irán, que han suscitado bombardeos por parte de las fuerzas iraníes contra posiciones e intereses estadounidenses en la región.

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En este sentido, han asegurado que los ataques de la coalición "no quedarán impunes", después de que Riad justificara sus acciones contra los hutíes, a los cuales considera un "objetivo militar legítimo" por su ofensiva en el mar Rojo.