Colonos sabotean de nuevo los pozos de Ein Samia y amenazan el suministro de 100.000 palestinos

Las autoridades palestinas han denunciado que colonos israelíes han vuelto a sabotear este pasado viernes, por tercera vez en una semana, los cruciales pozos de Ein Samia, en Cisjordania, en un asalto que pone seriamente en peligro el abastecimiento a unas 20 comunidades de la región, donde viven unos 100.0000 palestinos.

La Autoridad del Agua de Jerusalén ha confirmado de momento a la agencia oficial de noticias palestina WAFA que seis localidades (Jifna, Dura al Qara, Ein Sinya, Birzeit, Al Mazra'a Al Gharbiya, Kobar y Abu Shkheidem) se han visto afectadas por este sabotaje y han presentado imágenes del ataque. En ellas, al menos un enmascarado aparece reventando una tubería de suministro.

PUBLICIDAD

La estación de bombeo de Ein Samia, al noreste de Ramala, ha sido objeto de sabotajes de colonos en más de una decena de ocasiones desde principios de año y representa un elemento estratégico en la guerra de recursos en Cisjordania.

En uno de sus principales informes sobre esta crisis, el Parlamento Europeo avisó en 2016 de la crisis de reservas de agua que existía ya por entonces en el territorio palestino: un 80 por ciento de sus reservas de agua están bajo control israelí por los acuerdos de Oslo II pero la población palestina ha crecido significativamente desde entonces y la expansión de los asentamientos israelíes está restando continuamente la capacidad de abastecimiento.

PUBLICIDAD

Para terminar de agravar la situación, la zona comprendida entre el río Jordán y el mar Mediterráneo se caracteriza generalmente por una escasez de reservas hídricas. Los problemas climáticos, como las sequías frecuentes, la falta de lluvias y la evaporación del agua de lluvia, aumentan la brecha resultante entre la oferta y la demanda.

La Autoridad del Agua de Jerusalén recuerda que los asaltos a las instalaciones de agua constituyen un ataque directo contra los servicios esenciales y el derecho de los palestinos al acceso al agua.