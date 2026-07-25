Resistencia, la capital latinoamericana de la escultura, hierve con la Bienal del Chaco

Esther Rebollo

Resistencia (Argentina), 25 jul (EFE).- Diez artistas de distintos países esculpen contrarreloj sus obras de arte en mármol ante los ojos de cientos de personas que les fotografían, saludan, felicitan y ofrecen hasta comida y bebida en un parque de la ciudad argentina de Resistencia, convertida en la capital latinoamericana de la escultura gracias a la Bienal del Chaco, ya de fama mundial.

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En 1988, el chaqueño Fabriziano Gómez, único escultor que ha representado a Argentina en la Bienal de Venecia y fallecido en 2021, organizó junto a un grupo de amigos un concurso con la ilusión de hacer de Resistencia un laboratorio de creación artística para combatir los males que acarrea ser la capital de una de las provincias más pobres del país sudamericano.

Aquella idea derivó, con los años, en la Bienal del Chaco, que se celebra en una humilde y acogedora ciudad, rodeada de vegetación y bañada por el Río Negro, que instala en sus calles, plazas y parques las obras terminadas de todos los escultores nacionales e internacionales que llegan hasta allí.

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La Fundación Urunday (‘árbol de buena madera’ en guaraní) se creó en 1989 a iniciativa de Fabriziano Gómez con el objetivo de organizar y hacer crecer el certamen. Su presidente actual, José Eidman, explica a EFE que, 38 años después del primer concurso que convocó a 35 escultores, "Resistencia cuenta con un patrimonio de 731 esculturas emplazadas en los espacios públicos”.

Eidman, orgulloso de tal hazaña, confirma lo que cualquiera puede observar cuando a esta ciudad argentina: “es un museo a cielo abierto” y “se ha consolidado como uno de los escenarios más destacados de la escultura contemporánea”.

La razón es que todas las obras que se construyen en Resistencia se quedan en Resistencia.

“Esta edición 2026 tuvo una convocatoria récord, recibimos 439 postulaciones de escultores de 70 países, de los que sólo se seleccionan diez”, detalla el presidente de la Fundación Urunday.

Uno de los artistas que trabaja desde hace diez días contrarreloj para tener lista su obra este domingo, cuando concluye la Bienal, es el español José Carlos Cabello Millán, quien a punta de radial moldea el pedazo de mármol para construir su obra titulada ‘Dualidad en movimiento’.

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“Es una reflexión acerca del cambio”, explica a EFE el artista madrileño en medio del predio donde el polvo y los microcristales flotan en el ambiente en un ambiente de gran expectación tanto de los artistas como del público, pues allí se concentran los diez artistas trabajando codo a codo.

Para Cabello Millán, ser uno de los elegidos para crear su obra de arte ante los ojos de los chaqueños y visitantes que llegan a Resistencia desde muchos lugares de Argentina y del exterior estos días “es un honor y un compromiso muy grande”.

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“Tengo la suerte de haber participado en numerosos encuentros y este puede ser de los mejores del mundo”, argumenta, al considerar que “la Bienal del Chaco supera todas las expectativas de un evento de escultura porque no solamente es un evento de creación, en directo y de cara al público, en el que se interactúa con los visitantes, sino que además es una fiesta, en la que toda la gente participa de numerosas actividades".

Además del español, participan en esta edición de la Bienal el argentino Néstor Vildoza, el bielorruso Alex Sorokin, el búlgaro Georgi Minchev, el chileno Mauricio Guajardo, la italiana Francesca Bernardini, la polaca Anna Rasinska, el turco Furkan Depeli, la ucraniana Lyudmyla Mysko y el uzbeco Ulash Urakov.

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Este certamen internacional de escultura se complementa en la Bienal del Chaco con un festival filarmónico, un concurso nacional de estudiantes de arte, un congreso internacional, un simposio sobre patrimonio con la participación de la Unesco y una feria de maestros artesanos, entre otras actividades paralelas. EFE

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