El incendio obliga a evacuar Cenicientos y a desmantelar el Puesto de Mando

El incendio en la sierra oeste madrileña y Ávila obliga a evacuar Cenicientos y a desmantelar el Puesto de Mando de Mando Avanzado, donde se encuentran reunidas las autoridades.

Ha sido el delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien ha tenido que interrumpir la comparecencia de prensa de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para avisar de la evacuación inmediata de Cenicientos.

Minutos antes se anunciaba el desalojo de Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real haciendo que los evacuados sean ya 35.000 y los confinados 20.000.