Ejército israelí detiene 70 palestinos en otra jornada de violencia colona en Cisjordania

Jerusalén, 25 jul (EFE).- El Ejército israelí (FDI) indicó este sábado que 70 palestinos fueron arrestados y "un centenar" interrogados en el marco de una operación militar a gran escala en Cisjordania ocupada, después de que un enfrentamiento armado dejara ayer cuatro civiles palestinos y dos soldados israelíes muertos.

Este episodio también desembocó en una oleada de violencia colona a lo largo de Cisjordania en el día de ayer, que se repitió este sábado.

Entre otros ataques, varios palestinos de una misma familia sufrieron de asfixia tras ser atacados por colonos israelíes cerca de la ciudad de Arqaba, al sur de la gobernación de Nablus (Cisjordania ocupada), reportó un grupo de activistas locales.

En cuanto a las detenciones, casi la mitad de ellas se produjeron en la aldea de Tell, donde tuvo lugar el suceso del viernes y hoy volvieron a irrumpir colonos israelíes; pero también en Ramala, Jenín, Belén, Tulkarm, Belén y Hebrón, que sufrieron un intenso despliegue policial.

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A última hora de la tarde del sábado, varios palestinos y periodistas padecieron también de asfixia en otra redada en la localidad de Sarra, al suroeste de Nablus, de acuerdo a la agencia oficial de noticias palestina WAFA.

Mientras que las FDI aseguran ahora continuar en la búsqueda de "un terrorista" que supuestamente atacó y robó el arma a un soldado que estaba de permiso en el asentamiento colono de Susiya (sur de Hebrón).

La Presidencia palestina señaló hoy que desde principios de año han muerto 87 palestinos por fuego israelí, 21 de ellos por disparos de colonos y el resto del Ejército. EFE