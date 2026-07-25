Agencias

Ecuador extradita a un ciudadano lituano requerido en su país por tráfico de drogas

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Guayaquil (Ecuador), 25 jul (EFE).- Ecuador extraditó a Lituania a un hombre requerido por la Justicia de su país por supuestamente estar vinculado a un grupo delictivo organizado dedicado al tráfico ilícito de drogas que operaba entre esa nación y Letonia.

El hombre, identificado como Rolandas V., fue detenido en diciembre pasado en Quito, en un operativo realizado por la Policía ecuatoriana, en coordinación con la Interpol, y en el marco del proyecto PACCTO 2.0 de la Unión Europea.

La captura se realizó por disposición de la Corte Nacional de Justicia del país andino, en atención a una alerta de Interpol y una orden de captura internacional emitida el 25 de julio de 2024 por el Tribunal del Condado de Vilna, en Lituania.

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El Ministerio del Interior ecuatoriano señaló en ese entonces que el hombre estaba vinculado a un grupo delictivo dedicado al narcotráfico, que operaba entre Lituania y Letonia, y que en 2023 las autoridades lituanas incautaron más de cuatro kilogramos de drogas, entre ellas anfetamina, supuestamente relacionados con la red.

Rolandas V. llegó a Ecuador en 2022 y, según la Policía, habría operado junto a otro hombre que fue detenido y extraditado a Lituania en 2024.

El hombre fue trasladado al aeropuerto de Quito bajo estrictas medidas de seguridad y entregado a una delegación de su país. EFE

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