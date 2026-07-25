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Messi queda exento del 'All-Star' de la MLS por la disputa del Mundial

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Washington, 25 jul (EFE).- La MLS anunció este sábado que los argentinos Lionel Messi y Rodrigo De Paul, ambos del Inter Miami, quedan exentos del 'All-Star' de la próxima semana después de haber disputado el Mundial hasta sus últimas instancias.

El 'All-Star', que enfrenta a los mejores jugadores de la MLS y de la LigaMX, se disputará el próximo miércoles en Charlotte (Carolina del Norte).

Messi -junto a su entonces compañero Jordi Alba- fue sancionado el año pasado con un partido de suspensión por saltarse el 'All-Star' en un culebrón que enfrentó a la liga con el club. Ambos venían de disputar el Mundial de Clubes de la FIFA con el Inter Miami.

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En su comunicado, La MLS explicó que, antes de iniciar la presente temporada, se acordó que los jugadores que terminasen su participación en el Mundial podían negociar con sus clubes el descanso y el calendario adecuados para su reincorporación.

Tanto Messi como De Paul viajaron a Argentina al concluir la Copa del Mundo y este sábado se perderán su segundo partido con el Inter Miami en la MLS, contra el Montreal. El club no ha informado cuándo espera que se reincorporen.

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"En consonancia con ese acuerdo, Rodrigo De Paul y Lionel Messi quedarán exentos de participar en el MLS 'All-Star' Game 2026", informó la MLS. EFE

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