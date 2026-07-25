Aitana Bonmatí: "Vinieron clubes importantes a por mí, pero el Barça es el Barça"

La centrocampista del FC Barcelona Aitana Bonmatí se mostró tranquila con la salida de jugadoras en este mercado de fichajes y reconoció que también tuvo ofertas de "clubes importantes", al tiempo que apostó por Rodrigo Hernández o Pau Cubarsí como próximo Balón de Oro masculino tras su actuación destacada en el Mundial.

"El Barça ha visto cómo se ha ido mucha gente, ha venido mucha gente, pero el Barça siempre ha sido el Barça, y por eso hay jugadoras que quieren venir al Barça. El Barça no será el club que pague más, ni que tenga seguramente las mejores infraestructuras, pero el Barça es el Barça", afirmó ante los medios este sábado.

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Desde su campus, Bonmatí habló de lo particular del club blaugrana. "El Barça tiene una imagen muy potente, y no solo por la imagen, sino por cómo jugamos, y cómo entrenamos, eso no lo encuentras en ningún club del mundo. En el Barça se disfruta", dijo.

La tres veces Balón de Oro y The Best reconoció que también tuvo ofertas, como las que se llevaron a Alexia Putellas, Salma Paralluelo, Mapi León o Ona Batlle. "Sí que vinieron clubes importantes a por mí, pero siempre he tenido muy claro cuál es mi casa. Será mi 15ª temporada y tengo la misma ilusión que el primer día. Mi rol ha cambiado, antes era la niña que se quería hacer un hueco en el primer equipo. Me hace ilusión ver a las jóvenes, ayudarlas a saber que el camino no es fácil", confesó.

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Por otro lado, Bonmatí, presente en la final del reciente Mundial 2026, fue preguntada por el futuro Balón de Oro. "Yo se lo daría a Rodri, por ejemplo, a Messi, por qué no, un poco por lo que ha demostrado con 39 en el Mundial. Pero si me tengo que quedar con alguien, a Rodri o a Cubarsí, que Cannavaro ganó un Mundial de central y Cubarsí ha hecho un gran Mundial para merecerlo", zanjó.