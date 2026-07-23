México exige a Florida “investigación exhaustiva” por muerte de mexicano tras operativo del ICE

La representación diplomática pide a la Patrulla de Carreteras estatal que aclare lo ocurrido el 14 de julio en San Agustín tras un operativo del ICE y que se deslinden responsabilidades por el deceso

MIAMI, Estados Unidos. El Consulado de México en Orlando exigió este jueves a las autoridades de Florida una “investigación exhaustiva” sobre la muerte de un connacional ocurrida el pasado 14 de julio en San Agustín, tras un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con un comunicado de la representación diplomática, se solicitó a la Patrulla de Carreteras de Florida (Florida Highway Patrol) esclarecer las circunstancias del hecho y “determinar las responsabilidades correspondientes”.

Gestiones diplomáticas en curso

El Consulado precisó que se mantienen gestiones diplomáticas con autoridades estadounidenses para dar seguimiento al caso y expresar la preocupación del Gobierno de México por procedimientos de detención y arresto que, en diversos casos, han derivado en consecuencias fatales.

Aunque la representación consular no identificó públicamente al fallecido, el Gobierno de Guanajuato informó que se trata de Juan Jairo Coronilla Durán, originario del municipio de San Luis de la Paz, de 28 años y padre de dos hijos.

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El Gobierno de Guanajuato identifica a Juan Jairo Coronilla Durán como el mexicano que muere tras un operativo del ICE en Florida. REUTERS/David Dee Delgado

Lo que se sabe del caso

Según la información disponible hasta el momento:

Coronilla Durán murió el 14 de julio , embestido por un camión tras huir a pie de agentes del ICE durante un operativo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El DHS ha señalado que el incidente es investigado por la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) .

Su estatus migratorio no ha sido esclarecido ni por autoridades mexicanas ni estadounidenses. Su esposa, Jessica Alamilla, declaró a medios locales que él contaba con una visa de turista y llevaba apenas tres semanas en el país.

Alamilla viajó la semana pasada a Florida para solicitar apoyo en la repatriación del cuerpo. Tanto el Gobierno de Guanajuato como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se comprometieron a acompañar a la familia durante el proceso.

La Cancillería sostiene gestiones con autoridades de Estados Unidos y se compromete a respaldar a la familia en el traslado, mientras no se aclara la situación migratoria del fallecido, según el caso. REUTERS/Adam Gray

Un caso más en medio del escrutinio a ICE

La muerte de Coronilla Durán se suma a otros casos que han intensificado el escrutinio sobre las tácticas del ICE en operativos recientes:

Lorenzo Salgado Araujo , mexicano y padre de tres hijos, murió el 7 de julio por disparos de un agente en Texas.

Joan Sebastián Guerrero, de nacionalidad colombiana, murió el 13 de julio en circunstancias similares en Maine.

Ante este panorama, el canciller Roberto Velasco solicitó la semana pasada al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, que se recabe información sobre la muerte de 17 mexicanos en Estados Unidos vinculada a funcionarios del ICE.

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Compromiso de la Cancillería

El Consulado de Orlando concluyó su comunicado señalando que la SRE “continuará dando seguimiento cercano a este caso” y reafirmó su compromiso de utilizar todos los instrumentos consulares, jurídicos y diplomáticos disponibles para proteger los derechos de las personas mexicanas en el exterior.