Lucía Pombo y Álvaro López-Huerta, padres de su primera hija, Lola Belén

¡Lucía Pombo y Álvaro López-Huerta ya son papás! Después de 41 semanas de embarazo que la influencer reconoció hace unos días con mucho sentido del humor que estaba deseando que llegasen a su fin porque ya no podía soportar más el 'inmenso' tamaño de su barriguita con la ola de calor que está sufriendo Madrid, la pareja compartía este martes a través de sus redes sociales que había llegado el momento y que ponían rumbo al hospital para vivir el momento más especial de sus vidas, el nacimiento de su primera hija en común.

Y tal y como ha revelado en primicia la revista ¡Hola! ha sido a las 15.00 horas de este miércoles 22 de julio cuando ha llegado al mundo la pequeña, a la que han llamado Lola Belén como anunciaron hace unos meses cuando descubrieron que esperaban una niña. Un nombre muy especial con el que la hermana mayor de María Pombo ha querido rendir homenaje a su gran amiga Belén Domínguez, fallecida en abril de 2025 a causa de un agresivo cáncer intramedular y que, ha confesado, está convencida de que la ayudó a cumpir su sueño de ser madre.

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"Filipinas será para siempre un lugar muy especial. Este fue nuestro último viaje siendo dos. Disfruté como disfruto de cada viaje que hago. Poco después de volver de este viaje increíble, me enteré de que estaba embarazada. Yo sabía en mi corazón que mi gran ángel de la guarda me había ayudado a conseguirlo. Ella me acompaña y me escucha. Por eso, mis 36 años los celebré con ella. Quise que Belén fuera de las primeras personas en conocer el gran milagro que me había concedido. Quise darle las gracias en persona y nos fuimos los 3 a visitarla a Sevilla" se sinceraba emocionada poco después de revelar el nombre elegido para su hija.

Aunque por el momento ni Lucía ni Álvaro han compartido en redes ninguna imagen de la recién nacida ni se han pronunciado sobre el que sin duda es el momento más dulce y especial de sus vidas después de 14 años de relación y 4 de matrimonio, el creador de contenido sí ha roto su silencio en declaraciones exclusivas a ¡Hola!, desvelando que ha sido un parto natural que transcurrió con normalidad y que tanto su mujer como su pequeña se encuentran perfectamente.

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Lola Belén es el último miembro en llegar a una de las familias más mediáticas y populares de nuestro país, la de Las Pombo, y pronto se convertirá en la mejor compañera de juegos para sus primos; por parte de María Pombo y Pablo Castellano, Martín (5), Vega (3), y Mariana, que nació en enero y con la que solo se lleva 7 meses; y por la de Marta Pombo y Luis Zamalloa, Matilda (4), y las mellizas María y Candela (2), que de vacaciones en Cantabria viajarán en los próximos días a Madrid para conocer a la bebé, a la que por el momento solo han visto en fotografías.