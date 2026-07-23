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Fuego de La Mierla, en fase de estabilización, el de Almorox lo estará en horas y el de Selas está perimetrad

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A falta de celebrarse la reunión del CECOPI a las 9.00 horas de este jueves, fuentes del Gobierno regional consultadas por Europa Press apuntan a que el fuego de La Mierla, que cumple su primera semana activo, sigue en fase de estabilización y su evolución favorable podría derivar en la decisión de poder levantar los desalojos de algunos de los edificios evacuados.

Estas fuentes apuntan igualmente que el fuego originado en Selas ya está perimetrado y todos los vecinos evacuados han regresado a sus domicilios.

El último gran incendio sufrido en Castilla-La Mancha, originado en Almorox a última hora de la tarde de este miércoles, podría además estar estabilizado en próximas horas, y solo permanece evacuada una urbanización, ya en territorio madrileño.

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