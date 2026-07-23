Irán reitera que sus ataques en Oriente Medio son una respuesta a la ofensiva de EE.UU.

Redacción internacional, 23 jul (EFE).- La Guardia de Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) reiteró este jueves que sus ataques en Oriente Medio responden a la ofensiva de Estados Unidos contra el país persa y no buscan agredir a "hermanos" de naciones vecinas, de mayoría musulmana, que mantienen estrechas relaciones con Washington.

La IRGC publicó dos comunicados dirigidos a Kuwait y Jordania, que han sido blanco de numerosos ataques iraníes en las últimas dos semanas, en los que asegura que Teherán ha estado "atacando territorios ocupados por el Ejército estadounidense" en estos países, en referencia a las instalaciones militares norteamericanas.

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"No somos nosotros quienes han violado su integridad territorial y soberanía, sino Estados Unidos", dicen los textos, en los que el cuerpo militar iraní enumera varias de las acciones concretadas en estas naciones.

En Kuwait, por ejemplo, reivindican haber "atacado y destruido mediante drones un gran almacén de equipos militares, un sistema de defensa y una base de drones" en respuesta a las intervenciones de EE.UU. en el estrecho de Ormuz, donde Washington reimpuso hace dos semanas un bloqueo naval.

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En el caso de Jordania, la IRGC dice que ha destruido sistemas de radar, helicópteros y tanques de combustible en sitios -asegura la Guardia- controlados por EE.UU. y desde donde lanza ataques contra la nación persa.

"La ley estadounidense es la que rige allí, no la suya. Ni siquiera sus propios militares, ni siquiera su ministro de Defensa, tienen derecho a ingresar allí sin el permiso de los soldados estadounidenses", resalta uno de los comunicados.

Irán insiste en que es su "derecho legal, religioso y lógico" atacar a quien agreda su territorio y mate a sus ciudadanos "desde cualquier lugar que lo haga".

Esta madrugada, Washington completó el duodécimo día de su ofensiva contra la República Islámica, con numerosos ataques que dejaron, al menos, dos personas muertas y otras once heridas en la provincia de Juzestán, cerca de la frontera con Irak, según informó Irán.

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Después de que en junio Washington y Teherán firmaran un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y dar espacio a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dio por terminada la tregua hace dos semanas al considerar que Irán violaba lo pactado.

Desde entonces, EE.UU. ha aumentado sus ataques sobre la República Islámica, que ha respondido con bombardeos sobre naciones del Golfo aliadas de la Casa Blanca como Kuwait, Baréin, Jordania y Catar. EFE