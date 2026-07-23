Rusia reafirma su apoyo a las propuestas de EEUU sobre Ucrania formuladas durante la cumbre de Alaska

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha reafirmado este jueves el compromiso de Moscú con las propuestas formuladas por Estados Unidos durante la cumbre de celebrada en agosto de 2025 en Anchorage, Alaska, para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

Así lo ha expresado durante un encuentro con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que está teniendo lugar en Manila, la capital de Filipinas. Allí, ha trasladado a Rubio información sobre la "situación real" en la línea de frente y ha hecho hincapié en que Ucrania recibe de forma continua armamento.

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Esto se da, tal y como ha sostenido, como parte de una "política desestabilizadora por parte de países europeos que pretenden infligir una derrota estratégica sobre Rusia", algo que el propio Lavrov ha tildado de "inadmisible", tal y como ha recogido el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Asimismo, ha insistido en la importancia de lograr una solución por la vía política y diplomática al conflicto, que comenzó hace ya más de cuatro años, y ha defendido la adhesión de Rusia a "las propuestas presentadas por la parte estadounidense durante el encuentro de los presidentes ruso y estadounidense, Vladimir Putin y Donald Trump, respectivamente, en Anchorage, y a las cuales el líder ruso dio su visto bueno".

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Lavrov y Rubio han mantenido un "detallado intercambio de opiniones sobre una amplia gama de temas de la agenda bilateral e internacional", según recoge el texto, que apunta a que las conversaciones han girado, además, en torno a la situación en Irán y el golfo Pérsico y la necesidad de "normalizar el funcionamiento de las misiones diplomáticas de Rusia y Estados Unidos".

Las partes han acordado seguir adelante con los contactos diplomáticos, especialmente en el marco de la participación de ambos países en diversas organizaciones internacionales.

Desde el encuentro en Anchorage, Putin ha incidido en que la solución al conflicto en Ucrania debe pasar por los acuerdos alcanzados con Trump durante dicha reunión.