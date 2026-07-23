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65 años de la fundación del Frente Sandinista

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Madrid, 23 de jul.- Un día como hoy de hace 65 años, Carlos Fonseca, Tomás Borge y Silvio Mayorga fundaron el Frente de Liberación Nacional (FLN), organización que posteriormente adoptó el nombre ‘Sandinista’ en homenaje al general Augusto C. Sandino, símbolo de la resistencia nacionalista, y que se convirtió en la principal fuerza opositora a la dinastía somocista.

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