Muere en un accidente de tráfico Kaylee Hottle, actriz de 'Godzilla', a los 18 años

Washington, 21 jul (EFE).- La actriz estadounidense Kaylee Hottle, conocida por su participación en las películas "Godzilla vs. Kong" (2021) y "Godzilla x Kong: The New Empire" (2024), murió este martes a los 18 años en un accidente de tráfico en Frederick, Maryland.

Su padre, Joshua Hottle, confirmó la noticia en un video publicado en redes sociales en lenguaje de señas en el que dijo que se enteró de que Kaylee había sufrido un grave accidente de coche y que había fallecido camino al hospital, de acuerdo con TMZ.

PUBLICIDAD

Hottle también destacó en declaraciones a medios locales el compromiso de su hija con la comunidad sorda y su humildad pese al éxito que alcanzó en su carrera cinematográfica.

La escuela especializada en personas con sordera, donde la actriz cursaba su último año, lamentó la muerte de Hottle en un mensaje publicado en redes sociales.

"Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Kaylee Hottle en un accidente de tráfico en Frederick, Maryland", señaló la institución, que pidió a la comunidad mantener a sus seres queridos en sus pensamientos.

Hottle, que era sorda al igual que varios miembros de su familia por parte paterna, debutó en el cine interpretando a una niña sorda que se comunicaba mediante lenguaje de signos con King Kong.

Su personaje retomó protagonismo en la secuela de 2024 y la actriz también apareció en un episodio de la serie "Magnum, P.I.", además de convertirse en una figura de representación para la comunidad sorda en Hollywood.

La actriz viajaba como pasajera en un vehículo implicado en un accidente de un solo automóvil, en el que el conductor, también adolescente, resultó herido.

La oficina del sheriff del condado de Frederick indicó al canal WBAL-TV de Baltimore que el exceso de velocidad podría haber sido un factor en el siniestro. EFE