Singapur y Chile reafirman sus relaciones bilaterales durante visita del canciller chileno

Bangkok, 23 jul (EFE).- El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, y el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, reafirmaron esta semana las relaciones entre ambos países, coincidiendo con la visita del latinoamericano a la próspera ciudad-estado del Sudeste Asiático, que culmina este jueves.

"Conversamos sobre cómo seguir fortaleciendo la relación entre nuestros países, con énfasis en seguridad, IA (inteligencia artificial), economía verde e inversiones", publicó el jefe de la diplomacia chilena en Instagram, tras asegurar que su país "valora profundamente esta alianza con un socio del Sudeste Asiático".

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De la misma forma lo aseguró la cartera de Exteriores singapurense, que indicó en un comunicado que ambas partes acordaron "profundizar la cooperación bilateral en áreas como el comercio, la economía digital y la economía verde", a través de intercambios comerciales que en 2025 alcanzaron los 169 millones de dólares.

Ambas naciones cuentan con varios acuerdos en vigor, entre ellos, el de Libre Comercio entre la Alianza del Pacífico y Singapur, el Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y el de Asociación para la Economía Digital que permitirá seguir ampliando "las oportunidades económicas de las empresas singapurenses y chilenas", según recoge el escrito de la nación asiática.

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En plena gira por la región y tras una parada previa en Indonesia, el canciller chileno se dirigirá este jueves a Filipinas, donde se reunirá con altas autoridades, representantes de empresas y potenciales inversionistas, además de participar en la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

De acuerdo con datos del Gobierno chileno, en la última década, el intercambio comercial con la ASEAN se ha expandido a una tasa promedio anual de 7,5 %, pasando de 2.710 millones de dólares en 2016 a 5.186 millones de dólares en 2025.

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Durante el mismo período, las exportaciones chilenas hacia la ASEAN crecieron a una tasa promedio anual del 7,2 %, aumentando desde 824 millones de dólares en 2016, hasta 1.540 millones de dólares en 2025.

Los principales destinos de estas exportaciones en 2025 fueron Tailandia (39,9 %), Malasia (21,6 %), Vietnam (20 %), Indonesia (4,9 %), Filipinas (4,7 %), Camboya (4,5 %) y Singapur (4,2 %). EFE