Los cancilleres de Japón y China hablan por primera vez desde disputa sobre Taiwán

Tokio, 23 jul (EFE).- Los ministros de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, y de China, Wang Yi, hablaron brevemente esta semana por primera vez desde el estallido el año pasado de una disputa diplomática a cuenta de Taiwán que ha tensado la relación bilateral, confirmó este jueves Motegi a la prensa japonesa.

El ministro dijo que discutieron "las relaciones bilaterales" sin apenas ofrecer detalles sobre la conversación, según recoge el medio económico japonés Nikkei, una breve conversación que tuvo lugar en los márgenes del encuentro anual de jefes de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebrado en Manila.

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Además de Wang, el japonés mantuvo un breve encuentro con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante una cena, donde discutieron sobre "las relaciones bilaterales y asuntos regionales", añadió Nikkei.

Japón y China mantienen una amplia disputa diplomática desde noviembre del año pasado, cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, provocó la ira de Pekín al decir que un eventual ataque chino contra Taiwán podría suponer un riesgo a la supervivencia de Japón, lo que justificaría la intervención de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) japonesas.

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El Gobierno chino reaccionó imponiendo una serie de represalias económicas contra Tokio, entre ellas una petición a sus ciudadanos de evitar los viajes al archipiélago, y ha restringido las exportaciones de artículos de uso dual y minerales críticos al país. EFE