Turkish Airlines estudia posibles adquisiciones en Asia y Latinoamérica

Turkish Airlines está estudiando nuevas oportunidades de adquisición en Asia y Latinoamérica con el objetivo de ampliar su presencia global, incluyendo inversiones en aerolíneas, empresas de transporte de mercancías y talleres de mantenimiento y reparación.

Así lo ha confirmado su presidente, Murat Seker, durante una entrevista para 'Bloomberg TV', destacando que ha estado negociando con el fabricante de motores CFM International, cuyo acuerdo no tardará mucho en concretarse.

Sobre la inversión en Air Europa, Seker ha destacado que supuso un "paso clave" para la compañía. Recientemente, la firma española informó del visto bueno de la operación por parte del Gobierno del país, vía Consejo de Ministros.

"Esta decisión forma parte del recorrido administrativo establecido para estas operaciones por la Unión Europea y antecede, de manera preceptiva, a una próxima aprobación final por parte de las autoridades comunitarias", añadió Air Europa en un comunicado de junio.

Por otro lado, ha explicado que el conflicto en Oriente Próximo provocó un aumento de la demanda de Turkish Airlines por los cierres de espacios aéreos, aunque ya se ha estabilizado desde entonces en niveles normales a medida que las aerolíneas de la región vuelven poco a poco a operaciones semirregulares.

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Finalmente, la aerolínea de bandera turca está a punto de cerrar un acuerdo para la adquisición de 150 aviones Boeing 737 Max, anunciado en 2025 tras una reunión en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.