Los trabajos para la extinción del incendio de Almorox son "positivos" y esperan estabilizarlo en unas horas

Los trabajos para la extinción del incendio de Almorox (Toledo) están siendo "muy positivos", aunque se mantiene la prudencia para darlo por estabilizado "hasta que pasen unas horas" y se pueda apreciar "con la luz del día".

Según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el perímetro "se ha mantenido durante toda la madrugada sin variaciones". En este momento están trabajando 13 bombas forestales pesadas, dos cubas y tres mandos.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha confirmado además que ha comenzado el realojo de "determinadas urbanizaciones" del municipio de Aldea del Fresno.

El incendio forestal originado en la localidad de Almorox (Toledo) continúa activo y es de "alto riesgo", por lo que impide que regresen a sus casas los vecinos de la urbanización del Encinar del Alberche, ubicado en la localidad de Villa del Prado, según ha explicado en un vídeo publicado en 'X', recogido por Europa Press.

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La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido activada, a petición de la Comunidad de Madrid que ha provocado la evacuación de la urbanización El Encinar del Alberche, el confinamiento del municipio madrileño de Villa del Prado y el corte de la M-507 en sentido Navalcarnero y de la N-403 en sentido Toledo en el cruce entre ambas vías.