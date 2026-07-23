Extinguido el incendio de Almonaster que obligó a desalojar a más de 300 vecinos

El Plan Infoca ha dado en la madrugada de este jueves 23 de julio por extinguido el incendio forestal declarado el pasado martes en el paraje Las Veredas de Almonaster la Real (Huelva), un fuego que obligó al desalojo de cerca de 350 vecinos y provocó el corte del tráfico ferroviario entre Jabugo y Valdelamusa.

Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incendio quedó controlado alrededor de las 22.00 horas de este miércoles y definitivamente extinguido pasadas las 01.00 horas de este jueves tras completar la labores de liquidación.

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El fuego fue comunicado al servicio de emergencias 112 Andalucía sobre las 05.20 horas del martes, tras varios avisos de particulares que alertaban de la presencia de llamas.

Posteriormente, el Plan Infoca activó a las 13,39 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, que descendió a preemergencia, situación operativa 0, a las 20,34 horas después de que el incendio fuera dado por estabilizado.