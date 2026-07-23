Agencias

Extinguido el incendio de Almonaster que obligó a desalojar a más de 300 vecinos

Guardar
Google icon
Imagen VK3V3EYGTNFRNLDTRYMPVVBVJ4

El Plan Infoca ha dado en la madrugada de este jueves 23 de julio por extinguido el incendio forestal declarado el pasado martes en el paraje Las Veredas de Almonaster la Real (Huelva), un fuego que obligó al desalojo de cerca de 350 vecinos y provocó el corte del tráfico ferroviario entre Jabugo y Valdelamusa.

Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incendio quedó controlado alrededor de las 22.00 horas de este miércoles y definitivamente extinguido pasadas las 01.00 horas de este jueves tras completar la labores de liquidación.

PUBLICIDAD

El fuego fue comunicado al servicio de emergencias 112 Andalucía sobre las 05.20 horas del martes, tras varios avisos de particulares que alertaban de la presencia de llamas.

Posteriormente, el Plan Infoca activó a las 13,39 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, que descendió a preemergencia, situación operativa 0, a las 20,34 horas después de que el incendio fuera dado por estabilizado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los cancilleres de Japón y China hablan por primera vez desde disputa sobre Taiwán

Infobae

Tres muertos y al menos ocho heridos en Rusia tras ataques nocturnos de drones ucranianos

Infobae

Singapur y Chile reafirman sus relaciones bilaterales durante visita del canciller chileno

Infobae

Energética española Repsol ganó un 265 % más hasta junio por revalorización de existencias

Infobae

Jueves, 23 de julio de 2026 (07.00 GMT)

Infobae