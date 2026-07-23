Antonelli, a asestarle otro golpe psicológico al Mundial antes de las vacaciones

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que el pasado domingo se anotó, al ganar en Bélgica, su sexto triunfo del año, intentará asestarle otro golpe psicológico al Mundial de Fórmula Uno este fin de semana en el Gran Premio de Hungría; la ultima prueba del campeonato antes del parón vacacional.

Antonelli, con 19 años el líder más joven de la historia, se impuso en la legendaria pista de Spa-Francorchamps por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull). En una carrera que concluyó en la primera vuelta para su compañero, el inglés George Russell, que, antes de acabar anclado en la grava, se había tocado con su compatriota el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari), cuarto en meta el domingo pasado.

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El nuevo 'chico de oro' de la F1, que tras ganar cinco carreras seguidas había puntuado sólo en una de las tres siguientes, recuperó el pulso y, saliendo desde la 'pole', elevó a la media docena su relación de victorias en la categoría reina. Al tiempo que la mala suerte golpeaba de nuevo a Russell, que había llegado a Bélgica a 25 puntos de su compañero y que en el mítico circuito de las Ardenas le tuvo que ceder el segundo puesto general a Hamilton.

La emergente estrella boloñesa lidera ahora el Mundial con 204 puntos, exactamente 45 más que Sir Lewis y con 50 sobre Russell. Y, pase lo que pase en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest que albergará la undécima prueba de la temporada, Antonelli afrontará líder unas vacaciones que concluirán antes del penúltimo fin de semana de agosto, con la disputa del Gran Premio de Países Bajos.

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Pero si vuelve a ganar este domingo, su periodo de asueto será mucho más placentero, porque, independientemente de lo que sucediese en Zandvoort -donde tendrá lugar el quinto y penúltimo fin de semana con formato sprint-, no sólo llegaría liderando el certamen a Monza (Italia), sino que también tendría bastantes probabilidades de entrar en cabeza a Madrid: sede del próximo Gran Premio de España, el próximo 13 de septiembre.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) -decimonoveno en Spa- y Carlos Sainz (Williams) -decimosexto- posiblemente tengan bastantes ganas de que lleguen las vacaciones, para cargar las pilas con miras a una segunda parte del curso que les sea más favorable.

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Sainz es decimoquinto en el Mundial, con seis puntos. El doble campeón mundial asturiano, que este fin de semana dispondrá de las primeras mejoras en su hasta ahora muy deficiente AMR26 -que en cualquier caso llegan tarde y seguramente no serán suficientes- ocupa la decimoctava plaza: con uno.

Fernando, en una interminable segunda juventud a poco más de una semana de cumplir 45 años, regresa al circuito en el que hace 23 asombró al mundo entero al convertirse en ese momento en el piloto más joven de la historia y en el primer español en ganar una carrera de Fórmula Uno. En una prueba en la que llegó a doblar al alemán Michael Schumacher -junto a Hamilton, el único séptuple campeón mundial de la historia-, el genial piloto asturiano logró ese día la primera de sus 32 victorias en la categoría reina.

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El argentino Franco Colapinto (Alpine), décimo en Spa, es duodécimo, con 19 puntos, en un campeonato en el que el otro hispanohablante, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), aún no ha estrenado su casillero. Con la escudería debutante que se toma el curso como de adaptación a la categoría.

Mercedes lidera el Mundial de constructores con 358 puntos, 73 más que Ferrari y con 163 sobre McLaren, que en 2025 se anotó ambos títulos. El de pilotos lo capturó el inglés Lando Norris, ganador hace un año en Hungría, que entró en el calendario del Mundial hace 40 -en 1986-, cuando integraba el 'telón de acero', convirtiéndose de aquella en el primer país del bloque comunista en albergar un Gran Premio de F1.

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Nadie ha ganado tantas veces como Hamilton -ocho, en total- en el Hungaroring. Un circuito de 4.381 metros, con 14 curvas -seis a la izquierda-, en el que a partir de este viernes, cuando arranquen los entrenamientos libres, se rodará con neumáticos de la gama de compuestos más blanda; es decir: los C3 -duros, reconocibles por la raya blanca-, los C4 -medios, raya amarilla- y los C5 -blandos, roja-.

Los ensayos se completarán el sábado, horas antes de la calificación. Importante, porque ordenará, en una pista en la que no es fácil adelantar, la formación de salida de la carrera del domingo. Prevista a 70 vueltas, para completar un recorrido de 306,6 kilómetros.

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Adrián R. Huber