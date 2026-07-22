Trump celebra la victoria de sus candidatos en las primarias republicanas de Arizona

Washington, 22 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este miércoles la victoria de los candidatos republicanos que él apoyaba en las primarias de Arizona que se impusieron este martes frente a otras opciones del partido.

"¡¡¡Los candidatos Maga lo ganaron todo anoche en Arizona, una victoria arrolladora!!!", escribió el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

Trump recordó también que él ganó en Arizona "hace 18 meses" en referencia a su victoria en la primaria presidencial republicana en aquel estado para 2024, en la que logró casi el 79 % de los votos y todos los delegados en juego.

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"Los ´dumócratas´ están atónitos. Tras décadas, Arizona se está convirtiendo en un estado republicano", aseguró.

La victoria de Trump en 2024 supuso que Arizona, donde el expresidente Joe Biden había ganado en 2020, volviera sumarse a los estados republicanos.

La victoria de los candidatos a los que apoyaba el presidente se suma a la tendencia que ha ido imponiéndose a lo largo de los últimos meses de primarias y confirma la fortaleza de su poder entre las bases republicanas.

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Entre los candidatos que se impusieron, destaca el caso del abogado Alexander Kolodin que en 2020 se convirtió en uno de los abanderados de considerar fraudulenta la victoria de Biden.

Kolodin acudió a los tribunales para intentar anular la derrota de Trump en Arizona y ayudó a presentar una demanda que alegaba que se había producido un "fraude electoral masivo".

Un juez federal rechazó la demanda por "alegaciones infundadas" y Kolodin llegó a ser sancionado en 2023 por el Colegio de Abogados de Arizona por sus intentos de revertir el resultado electoral de 2020.

Con este precedente, el candidato avalado por Trump está a punto de convertirse en el máximo responsable electoral de Arizona. EFE