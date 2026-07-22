Panamá quiere recoger los primeros frutos de su cosecha en el deporte olímpico

Ciudad de Panamá, 22 jul (EFE).- Panamá acudirá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 218 deportistas que competirán en 27 de las 40 disciplinas del programa oficial.

Habrá panameños en 39 modalidades y 139 pruebas, una presencia que, a juicio del Comité Olímpico Panameño (COP) refleja el crecimiento del deporte de este país en el ciclo olímpico.

La delegación estará encabezada por siete competidores con experiencia olímpica a partir de la saltadora de vallas Gianna Woodruff, séptima del mundo en los 400 metros.

Woodruff, de 32 años, afrontará la cita regional tras competir el pasado 6 de junio en la Golden Gala de Roma, prueba de la Liga Diamante, en la que terminó quinta con un registro de 53.58 segundos, su mejor marca de la temporada 2026.

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Junto a Woodruff integran el grupo de olímpicos la nadadora Emily Santos, el ciclista Franklin Archibold, la gimnasta Hillary Heron, el velocista Arturo Deliser, la judoca Kristine Jiménez y el tirador Eduardo Taylor.

La judoca Némesis Candelo y el luchador Ángel Cortés fueron designados como abanderados de Panamá para la ceremonia inaugural de los Juegos.

La participación panameña, según el COP, en Santo Domingo 2026 tendrá como uno de sus principales objetivos mejorar el desempeño alcanzado en San Salvador 2023, donde el país ocupó el décimo puesto del medallero con 23 preseas: cinco de oro, seis de plata y doce de bronce.

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"La meta siempre es ser mejor que la versión anterior. Y eso es lo que trabajamos", declaró a EFE la presidenta del Comité Olímpico de Panamá y miembro del Comité Olímpico Internacional, Damaris Young.

Entre los deportistas que regresarán para sumar un nuevo título al ya obtenido en la pasada edición de San Salvador destaca la amazona Victoria Heurtematte, campeona de la prueba ecuestre en la pasada edición de los Juegos. EFE

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