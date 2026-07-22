Puerto Rico apuesta fuerte por 'Quique' Figueroa, de 62 años, y Adriana Díaz, de 25

Jorge J. Muñiz Ortiz

San Juan, 22 jul (EFE).- El regatista Enrique 'Quique' Figueroa, de 62 años, y la jugadora de tenis de mesa Adriana Díaz, de 25, encabezan la delegación de 442 deportistas de Puerto Rico que competirán en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) de Santo Domingo.

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Figueroa ha sido nombrado Deportista Nacional Puertorriqueño del Año en vela durante 10 años consecutivos y Díaz es la jugadora no asiática mejor calificada del mundo al ocupar el vigésimo escalón de la clasificación de la Federación Internacional de Tenis de Mesa.

Figueroa como Díaz, ambos con experiencia en Juegos Olímpicos, han ganado 7 medallas de oro en sus participaciones en JCC, donde Puerto Rico compite en su edición 23 ininterrumpidamente desde 1930 en La Habana.

El 'Lobo del mar' competirá en sus décimos Juegos Centroamericanos y del Caribe en la disciplina de 'hobie cat'.

Ya fue medallista en las 9 ocasiones que ha participado en los Juegos, con 7 oros, 1 plata y 1 bronce.

Es el único competidor en la historia de los JCC que ha ganado la misma prueba en siete ocasiones con diferentes tripulantes, incluida su esposa.

En esta edición lo hará con su hija Paola, marcando la primera vez para Puerto Rico que padre e hija compitan juntos en un mismo evento.

Díaz, por su parte, ha ganado 12 medallas en JCC, divididas en 7 de oro, 2 de plata y 3 de bronce.

Sus 7 oros son el segundo total más alto entre todas las competidoras de Puerto Rico en los JCC, superado por los 10 de Anita Lallande en natación.

Si Díaz repite su desempeño en Barranquilla 2018 con 4 oros, se convertiría en la máxima ganadora de preseas doradas, tanto entre hombres y mujeres de la isla, en los Juegos.

Figueroa y Díaz son dos de los 100 competidores de la delegación puertorriqueña que han sido medallistas en Juegos anteriores, con 41 de ellos ganando por lo menos una medalla de oro en pruebas individuales o colectivas.

Puerto Rico llevará a casi una veintena de deportistas que también han estado en Juegos Olímpicos, en su mayoría, en el atletismo, siendo estos Beverly Ramos, Alysbeth Félix, Luis Joel Castro, Grace Claxton, Gladymar Torres, Rachelle de Orbeta, Gabby Scott y Ryan Sánchez.

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En atletismo también se espera una gran demostración del velocista José Figueroa, dueño de la marca nacional en los 200 metros y campeón en esa prueba en el Campeonato Panamericano de Medellín 2026 e Iberoamericano 2026.

En la natación, Kristen Romano, en dos JCC, suma 7 preseas, 5 oros y 2 de bronce. Fue la máxima medallista de Puerto Rico en San Salvador 2023 con tres oros.

Cualquier oro que gane en la capital dominicana, la colocará como la segunda mejor en oros ganados en la natación entre puertorriqueñas en los JCC, solo superada por Lallande que ganó 10.

En la natación debutará Ella Busquets Plummer, de 17 años e hija de Ricardo Busquets, máximo ganador de medallas de Puerto Rico en los JCC con 24.

Maricarmen Rivera acudirá a sus cuartos JCC en un tercer deporte.

Debutó en Cartagena 2006 en gimnasia, en Mayagüez 2010 y Veracruz 2014 compitió en piragüismo, y ahora 12 años después lo hará en surf, buscando su primera medalla.

La abanderada de la delegación será la balonmanista Nathalys Ceballos, quien encabeza su equipo con 4 plata seguidas. EFE

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