AT&T eleva un 2,8% el beneficio en el segundo trimestre, hasta 4.023 millones

AT&T se anotó un beneficio neto atribuido de 4.591 millones de dólares (4.023 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026, lo que implica una mejora del 2,8% en comparación en el resultado contabilizado por la operadora estadounidense en el mismo periodo del año anterior.

La cifra de negocio operativa de AT&T alcanzó en el trimestre los 31.558 millones de dólares (27.651 millones de euros), un 2,3% más que doce meses atrás, incluyendo ingresos por servicios de 25.977 millones de dólares (22.761 millones de euros), un 2,7% más, mientras que las ventas de equipos subieron un 0,5%, hasta los 5.581 millones de dólares (4.890 millones de euros).

PUBLICIDAD

"El crecimiento acelerado que hemos logrado este trimestre demuestra nuestras ventajas estructurales para liderar la próxima era de la conectividad", ha comentado John Stankey, presidente y director consejero delegado de AT&T.

De este modo, en los seis primeros meses del año, las ganancias alcanzaron los 8.384 millones de dólares (7.346 millones de euros), un 5,4% por debajo del beneficio neto atribuido del primer semestre de 2025.

A su vez, la cifra de ingresos operativos de AT&T alcanzó hasta junio un total de 63.064 millones de dólares (55.257 millones de euros), un 2,6% más, con un crecimiento del 2% de la facturación por servicios, hasta 51.455 millones de dólares (45.085 millones de euros); y del 5,1% en las ventas de equipos, con 11.609 millones de dólares (10.172 millones de euros).

PUBLICIDAD

De cara al futuro, la operadora mantiene su previsión de un mayor crecimiento del Ebitda ajustado y del beneficio por acción ajustado, así como un mayor flujo de caja libre hasta 2028.

Asimismo, ha confirmado sus planes de retornar más de 45.000 millones de dólares (39.429 millones de euros) a los accionistas entre 2026 y 2028 mediante dividendos y recompras de acciones.

En concreto, las perspectivas para el período 2026-2028 incluyen un crecimiento anual de los ingresos por servicios en el rango de un dígito bajo, así como un crecimiento del Ebitda ajustado en el rango del 3% al 4% en 2026, mejorando hasta el 5% o más en 2028.

PUBLICIDAD

De su lado, anticipa que el beneficio por acción ajustado oscilará entre 2,25 y 2,35 dólares en 2026 con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de dos dígitos a 3 años hasta 2028, mientras que el gasto de capital será de entre 23.000 y 24.000 millones de dólares (23.153 y 21.029 millones de euros) anuales durante 2026-2028.