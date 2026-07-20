El Inter Miami de Leo Messi jugará en 3 días contra el Fire en el debut de Lewandowski

East Rutherford (EE.UU.), 19 jul (EFE).- Tan solo 72 horas después de la final del Mundial ganada por España a Argentina, el Inter Miami de Lionel Messi volverá al terreno de juego en la MLS para un partido contra el Chicago Fire en el que se espera que debute el polaco Robert Lewandowski.

Es muy improbable que Messi, de 39 años, participe en el partido que marcará el regreso de su club a la MLS después de la interrupción por la disputa de la Copa del Mundo.

Pero la liga estadounidense, cuyo calendario se desarrolla de finales de febrero a diciembre, ya echó a andar de nuevo, incluso con partidos organizados en la fase final del Mundial.

Messi lleva doce goles y siete asistencias en los doce partidos de MLS disputados este curso. EFE