Agencias

Muere una mujer herida en el atropello múltiple de la ciudad italiana de Módena

Guardar
Google icon

Roma, 22 jul (EFE).- Una mujer de 55 años que resultó gravemente herida en un atropello múltiple en la ciudad italiana de Módena (norte) ha fallecido este miércoles tras dos meses hospitalizada en estado crítico, según avanzan los medios locales.

La fallecida había permanecido hasta ahora ingresada en Cuidados Intensivos y tras el atropello se le habían amputado ambas piernas.

Es la primera víctima mortal del atropello perpetrado el 16 de mayo por Salim El Koudri, un italiano de origen marroquí de 31 años que arrolló con su coche a gran velocidad a los peatones del centro de Módena y, después, en su fuga, atacó a otro con un cuchillo.

PUBLICIDAD

Un total de ocho personas resultaron heridas en el ataque.

El agresor, un ciudadano italiano de origen marroquí, licenciado en Economía y con antecedentes por problemas de salud mental, fue detenido el mismo día del suceso.

La Fiscalía italiana descartó el agravante de terrorismo al confirmar que el acusado actuó bajo un brote psiquiátrico, manteniéndolo en prisión preventiva. EFE

Últimas Noticias

Asturias se suma a la ayuda humanitaria de 500.000 euros para los afectados por el terremoto de Venezuela

Asturias se suma a la ayuda humanitaria de 500.000 euros para los afectados por el terremoto de Venezuela

Cuba recibe el primer cargamento de ayuda de EEUU en medio de nuevas tensiones bilaterales

Infobae

Sumar confirma que el decreto de vivienda prorrogará alquileres hasta 2028 y negociará medidas antidesahucios

Sumar confirma que el decreto de vivienda prorrogará alquileres hasta 2028 y negociará medidas antidesahucios

Las comunidades piden más tiempo a Sanidad para aprobar los nuevos indicadores de las listas de espera

Las comunidades piden más tiempo a Sanidad para aprobar los nuevos indicadores de las listas de espera

España estrenará su segunda estrella en el inicio de la Liga de Naciones contra Inglaterra

Infobae