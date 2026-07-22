Prologis presenta su "última y mejor" oferta para adquirir Segro por 16.400 millones

Prologis ha presentado una nueva oferta de adquisición por la socimi británica Segro por un valor de 14.000 millones de libras esterlinas (unos 16.400 millones de euros) en la que ha calificado con su "última y mejor" propuesta para el consejo de administración de Segro, en un último intento por completar la transacción tras el rechazo de tres ofertas previas.

La compañía estadounidense especializada en gestión de activos logísticos ha anunciado un canje de 0,0920 nuevas acciones de Prologis por cada acción de Segro, lo que incrementa en un 9,5% la propuesta inicial, y una "Alternativa Parcial en Efectivo" de hasta 3.500 millones de libras esterlinas (4.100 millones de euros) que representa el 25% de la contraprestación total.

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De esta manera, cada acción de Segro queda valorada en 1.031,7 peniques (12,16 euros), con precio de cierre de 149,94 dólares y el tipo de cambio de este martes, representando una prima del 14% sobre el valor liquidativo ajustado pro forma de Segro de 905 peniques (10,61 euros) por acción a 30 de junio y del 39% sobre el precio de cierre de 742 peniques (8,73 euros) del día previo a la presentación de la primera oferta, el 23 de junio.

"La mejor y última propuesta es definitiva y no se incrementará", han aseverado desde la empresa estadounidense. "Prologis considera que la mejor y última propuesta ofrece una oportunidad atractiva para ambos grupos de accionistas e insta a los accionistas de Segro a que animen a su consejo de administración a recomendar la adquisición", añade el comunicado.

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En caso de completarse la transacción y que todos los accionistas se acojan a la "Alternativa Parcial en Efectivo", los actuales accionistas de Segro poseerían aproximadamente el 8,9% del capital social emitido de Prologis.

"No cabe duda de que la fusión de ambas compañías generaría un valor significativo. Hemos escuchado las opiniones de los accionistas y esta mañana hemos mejorado nuestra propuesta para presentar una oferta atractiva al consejo de administración de Segro. Gestionamos Prologis con disciplina y esta es nuestra mejor y última oferta", ha indicado el consejero delegado de Prologis, Dan Letter.

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Segro ha rechazado las anteriores tres propuestas realizadas por al firma norteamericana, siendo la primera de ellas anunciada el 24 de junio, aunque en su última comunicación abrió la puerta a dialogar con Prologis en caso de que presentara "una propuesta mejorada que refleje mejor el valor de las prometedoras perspectivas de Segro".

De hecho, Segro mantuvo recientemente una reunión con Prologis para evaluar su capacidad de mejorar sus condiciones financieras hasta un nivel que pudiera ser recomendado por el consejo de administración de la británica.