Carlos Latre: "Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro país por lo que somos, no solo cuando ganamos un Mundial"

El próximo 26 de agosto llega a los cines 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa', la cuarta entrega de la franquicia de animación española más taquillera de la historia. Carlos Latre, que en esta nueva película presta su voz a tres personajes, ha reivindicado la importancia de valorar el talento de profesionales españoles en distintos ámbitos, desde el arte hasta la sanidad, con el mismo entusiasmo con el que se celebran los éxitos deportivos, concretamente los futolísticos.

"No solo tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro país cuando ganamos un Mundial de fútbol", afirma el cómico en una entrevista concedida a Europa Press. "Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro país sabiendo y conociendo lo que somos y lo que representamos: que tenemos la mejor animación del mundo, la mejor medicina del mundo, los mejores profesionales, los mejores actores, los mejores chefs* y los mejores cómicos", concluye entre risas.

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Latre dobla en esta nueva entrega de la saga dirigda por Enrique Gato, en la que los protagonistas se embarcan en un viaje en el tiempo, a dos personajes "icónicos" y que "están en el imaginario de todo el mundo" con la particularidad de que, hasta ahora, no habían hablado: el perro Jeff y el loro Belzoni. Además, también presta su voz al personaje de Cristóbal Colón, "que la gran sorpresa es que es gallego", adelanta Latre.

El cómico, que ha trabajado como doblador en más de una veintena de películas, señala la falta de reconocimiento que recibe el doblaje en España como "un problema de nuestro país". "Tenemos que saber ser conscientes de lo que tenemos. ¿Tenemos que ganar un Mundial para ver lo buenos que somos?", plantea, expresando su perplejidad ante la ausencia de una categoría que reconozca el doblaje en los Goya.

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"No entiendo que tenga que venir Sigourney Weaver a poner en valor a nuestros actores de doblaje", apostilla Latre en referencia al alegato en defensa de la profesión que hizo la actriz cuando recibió el Goya Internacional en 2024. "No entiendo que los actores de doblaje no sean absolutamente reconocidos y conocidos", expresa el cómico.

EL FUTURO DE LA ANIMACIÓN EN LA ERA DE LA IA

En la película, la pandilla liderada por Tadeo cuenta con un nuevo integrante: un robot dotado de inteligencia artificial y del que Sara, personaje a quien pone voz Michelle Jenner, desconfía, pues teme que el quite el trabajo. A través de este interacción, Enrique Gato explica que trataron de "canalizar" el "miedo que tiene todo el mundo metido en el cuerpo ahora con el tema de la IA, de si nos va a reemplazar en dos días o qué va a suceder".

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En este sentido, el director afirma que la inteligencia artificial "tiene que ser algo que colabore contigo, no algo que te reemplace". "Estamos viendo que es una herramienta. Una herramienta gigantesca, probablemente la mayor que se ha creado en la historia de la humanidad, y que lo que nos va a permitir es acelerar el trabajo, pero que no va a reemplazar el conocimiento humano", apunta.

"Me preocupa muchísimo sobre todo que en algunos sectores se estén usurpando las voces de algunos compañeros actores de doblaje para incluirlas en anuncios, en promociones, en proyectos, sin ni siquiera haberles pedido permiso", denuncia Latre. "Tenemos que ir asimilando todas las novedades que han ido viniendo y legislando en torno a ello. No es fácil, pero sí que creo que se puede hacer y que se tiene y que se va a hacer", asegura, incidiendo en que "no somos conscientes todavía" de que esta evolución tecnológica "va a ser absolutamente exponencial".

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"Yo sigo convencido de que la IA nos hará mas humanos. La gente se piensa que nos va a sustituir; en muchas cosas sí, pero al final la piel es la piel, la voz es la voz y el alma es el alma", sentencia, aventurando que este nuevo panorama contribuirá a poner en valor "todavía más la calidad" del trabajo humano.

https://youtu.be/a7IDTIIFNSo?si=DvzoC6_b0Ce5I40D

¿CÓMO HA CAMBIADO LA ANIMACIÓN DESDE LOS INICIOS DE 'TADEO JONES'?

Echando la vista atrás a los comienzos de la saga 'Tadeo Jones', cuya primera entrega vio la luz en 2012, Gato asegura que la industria de la animación en España "ha cambiado una barbaridad". "Cuando hacíamos las primeras películas de Tadeo no éramos capaces de encontrar gente para hacerlas, era muy muy difícil, y se notaba que era una industria que estaba naciendo prácticamente en ese momento", explica el director a propósito del sector de la animación 3D.

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El realizador apunta que el cambio que más ha notado es la cantidad de "profesionales con un nivel altísimo" que hay. Por otra parte, el confinamiento a raíz del Covid-19 sentó las bases de un sistema que ha quedado establecido desde entonces: la deslocalización del trabajo de los animadores. "Hay muchos artistas que trabajan para Disney, Sony... para cualquier estudio del mundo desde su propia casa en España. Entonces digamos que ya no tienes esa necesidad de irte fuera", explica, apuntando que, además, "hay cada vez mas proyectos aquí en España en los que puedes trabajar".

Además de con la incorporación de Latre y el regreso de Michelle Jenner como Sara, 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa' cuenta de nuevo en su elenco de voces con Óscar Barberán como Tadeo Jones, Luis Posada como Momia y Ana Esther Alborg como Ramona. A todos ellos se une en esta cuarta entrega Petra Martínez, que interpreta a la genia de la lámpara maravillosa.

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