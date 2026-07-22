Icónica cierra su sexta edición como el Festival con más entradas vendidas del país con casi 370.000 asistentes

Icónica Santalucía Sevilla Fest, hasta hoy el festival musical de ciclo líder en venta de entradas en España, ha cerrado su sexta edición convertido en el Festival musical más multitudinario del país, con una afluencia de 369.192 personas y un incremento del 70 por ciento del público local.

Según ha detallado el Festival en una atención a medios, de sus casi 370.000 asistentes --un 30 por ciento más que en 2025-- superan las cifras de cierre de los festivales que hasta ahora encabezan el ranking nacional, gigantes de la música en vivo como el Primavera Sound (287.000), el Viña Rock (100.000) o el Mad Cool (200.000), así como las previsiones de asistencia del próximo Arenal Sound (300.000).

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De esta manera, esta edición ha concluído con un impacto global de 294.9 millones de euros, uniendo en esta cifra los previsibles 193.5 millones de euros de impacto económico sobre la ciudad de Sevilla, según el primer informe de la Cámara de Comercio de Sevilla que el próximo invierno se presentará terminado, y los 101.3 millones de euros de valor económico previsto por su impacto mediático, y alcanzado los 369.192 asistentes a sus conciertos en 2026, lo que supone un 30 por ciento más que en 2025.

Asimismo, la suma de la asistencia registrada en todos los conciertos de esta edución ha asciendido a 369.192 personas, frente a las 277.000 de 2025, lo que supone un incremento del 30 por ciento. De este total, 259.289 asistentes procedían de Sevilla, frente a los 162.000 registrados el año pasado, lo que supone un 70 por ciento más que en 2025. Al respecto, el CEO del festival, Javier Esteban ha destacado que Icónica tiene el objetivo de ser "un proyecto para Sevilla". "Es la ciudad la que impulsa el proyecto", ha añadido.

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Por su parte, 113.259 personas han acudido desde fuera de la provincia de Sevilla, frente a las 115.000 de 2025, y 60.999 personas han sido público proveniente del extranjero, con Portugal, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Francia, Alemania, Países Bajos, Irlanda o Bélgica entre los que más han visitado la ciudad. Estos han supuesto un 16,52 por ciento del total de los asistentes de 2026, y un 34,42 por ciento más que los 46.259 tickets vendidos a público extranjero en 2025. Con todo, 1.088.292 de personas han disfrutado de Icónica Santalucía Sevilla Fest durante sus seis ediciones.

Al hilo, el responsable del festival ha defendido que dentro de la búsqueda de un "turismo de calidad", el cultural es "muy bueno". Del mismo modo, ha indicado que el "equilibrio" entre público local y extranjero es el "potenciador de la experiencia Icónica".

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IMPACTO ECONÓMICO DE 193 MILLONES

A falta de sumar las cifras finales que se conocerán el próximo otoño, la primera previsión de impacto económico directo de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 sobre la capital de Andalucía realizada por la Cámara de Comercio, se encuentra en torno a los 193.5 millones de euros, lo que supone un crecimiento cercano al 25 por ciento en comparación con 2025 (155 millones).

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Esta horquilla económica "consolida" al Festival como el "evento privado y cultural de mayor impacto económico de Sevilla", y el tercero tras las dos fiestas principales de la capital, como son la Feria de Abril y la Semana Santa.

Del mismo modo, los organizadores han destacado que el festival ha contribuido a la creación de cerca de 3.500 empleos directos, suponiendo la contratación de 350 empresas, de ellas 280 radicadas en la provincia de Sevilla y 70 en otros puntos de Andalucía.

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El impacto global de Icónica Santalucía Sevilla Fest ha ascendido en esta edición a casi 294.9 millones de euros, resultado de sumar los 193,5 millones de euros de impacto económico generado por el festival y los 101,3 millones de euros de valor en comunicación. Esta cifra supone un incremento del 23,9 por ciento respecto a 2025, cuando el impacto global se situó en 230 millones de euros.

PROTECCIÓN DE LA PLAZA ESPAÑA Y EL PARQUE MARÍA LUISA

Esta edición, el festival ha ampliado la vigilancia especializada en conservación del patrimonio, incorporando técnicos titulados al propio equipo de producción y nuevos protocolos de supervisión que establecen mecanismos de responsabilidad para todos los proveedores que intervienen en el montaje y desarrollo del evento.

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Además, se ha puesto en marcha, junto a VetSevilla, un servicio de seguimiento veterinario de la fauna urbana del Parque de María Luisa, y se ha colaborado con las ingenierías Inerco y Axioma Consultores Acústicos para realizar una monitorización acústica en tiempo real, obteniendo datos sobre el impacto sonoro tanto en el monumento como en su entorno.

Una iniciativa que según Esteban, ha logrado hacer "compatible" el evento cultural con la protección patrimonial de la Plaza y el Parque María Luisa. "No nos conformamos con cumplir la normativa. Tenemos que contribuir en la mejora del entorno", ha concluido.

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A ello, se ha sumado la renovación, tras superar las correspondientes auditorías independientes, del sello 'S' de Sostenibilidad Turística y del referencial GS-Patrimonio, certificaciones que avalan el compromiso del festival con los más altos estándares de sostenibilidad ambiental, social, económica y de protección del patrimonio.