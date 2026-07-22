Un sistema electoral británico de tipo proporcional perjudicaría al populista Reform UK

Londres, 22 jul (EFE).- Un sistema electoral proporcional en el Reino Unido, como la mayoría de los existentes en Europa, resultaría perjudicial sobre todo para el partido de derecha populista Reform UK encabezado por Nigel Farage, según los resultados de un estudio publicado hoy.

El estudio ha sido llevado a cabo por el centro de estudios More in Common para el rotativo The Guardian, y se basa en la creciente popularidad del partido de Farage, demostrada en las elecciones municipales del pasado mayo en Inglaterra, junto a las autonómicas de Escocia y Gales.

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El sistema británico actual es uninominal mayoritario: los electores votan por candidatos concretos en cada circunscripción y el más votado se lleva el escaño aunque la diferencia con sus contrincantes sea mínima, sin que existan mecanismos correctores. Esto hace, por ejemplo, que el Partido Laborista tuviera en 2024 solo un 34 % de votos pero esto se tradujera en un 68 % de escaños en la Cámara de los Comunes.

Según los sondeos más recientes, con el actual sistema, si ahora se celebraran comicios Reform UK obtendría hasta 293 escaños de un total de 631 (con solo un 28 % del voto popular). Si unieran sus votos a los del Partido Conservador (96 escaños según esos sondeos), gozaría de una cómoda mayoría parlamentaria.

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Sin embargo, un sistema electoral proporcional, ya sea de listas cerradas o listas abiertas, con mecanismos correctores para garantizar la representación más equitativa, rebajaría los resultados de Reform UK a una horquilla de entre 170 y 178 escaños.

En este caso, el partido de Farage quedaría -incluso con el 'auxilio' de los conservadores- en franca minoría ante una probable alianza progresista en la que cabrían laboristas, liberal-demócratas, verdes y nacionalistas en Escocia y Gales.

En todo caso, un eventual cambio en el modo de elección requeriría un referéndum entre los británicos, para lo cual se necesitará un amplio consenso partidista. El pasado mayo, el hoy primer ministro Andy Burnham (entonces solo aspirante) se mostró partidario de pasar a un sistema proporcional para "cambiar la cultura política".

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En cuanto a Reform UK, su líder Nigel Farage abogaba por ese mismo cambio cuando el partido era minoritario, pero desde que encabeza los sondeos de opinión, no ha vuelto a pronunciarse al respecto. EFE