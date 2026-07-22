Roma ofrece proyecciones gratis en cines y abre centros culturales para aliviar el calor

Roma, 22 jul (EFE).- Para hacer frente a las extraordinarias olas de calor de estos días, Roma ha puesto en marcha 'El gran frío', una iniciativa que ofrece proyecciones gratuitas en cines y facilita el acceso a otros espacios culturales para buscar refugio en las horas más calurosas del día.

El ayuntamiento presentó este miércoles un mapa de refugios climáticos y culturales: 11 cines , 11 bibliotecas y la apertura extraordinaria de la sala Squarzina del Teatro Argentina y el auditorio del Palaexpo para que turistas y romanos puedan gratuitamente acceder .

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A partir de mañana, se realizarán proyecciones gratuitas de películas italianas en 11 salas de cine y 11 bibliotecas de Roma estarán abiertas al público con acceso gratuito , sin necesidad de inscripción, y se distribuirá agua.

El ayuntamiento destacó que con esta iniciativa "estos lugares se transformarán no solo en lugares para escapar del calor, sino también en oportunidades para el encuentro, la cultura y el entretenimiento".

En los cines habrá dos proyecciones al día : la primera entre las 13:00 y las 14:45, dependiendo del cine, y la última entre las 18:30 y las 18:45, dependiendo de la duración de la película.

La programación incluye algunos de los mayores éxitos del cine italiano de los últimos años, alternando comedias, dramas y documentales.

Se empieza mañana con "C'è ancora domani" de la directora Paola Cortellesi, seguida el 24 de julio de "Flaminia" y oros éxitos recientes como "Cento domeniche", de Antonio Albanese, entre otra decena de títulos. EFE