Agencias

La actriz italiana Ornella Muti planea solicitar la ciudadanía rusa, dice su hija

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Moscú, 22 jul (EFE).- La actriz italiana Ornella Muti planea solicitar la ciudadanía rusa, dijo su hija, la cantante Naike Rivelli, a la agencia RIA Nóvosti.

Rivelli confesó que ella también quiere recibir el pasaporte ruso, puesto que ambas tienen "raíces rusas".

"Tenemos raíces rusas, no podemos renunciar a nuestros orígenes, a nuestra familia y a nuestros amigos", dijo la cantante.

Rivelli agregó que ella y su madre piensan adquirir un apartamento en Moscú o San Petersburgo.

Hace años Muti ya había revelado que cuenta con el permiso de residencia en Rusia y estaba aprendiendo el idioma del país.EFE

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