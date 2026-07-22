'Drácula' regresa convertido en una ficción sonora con Asier Etxeandia y Claudia Salas al frente del reparto

El universo de 'Drácula' vuelve a cobrar vida con una nueva adaptación que transforma la novela de Bram Stoker en un thriller psicológico pensado para ser escuchado. La historia apuesta por una experiencia inmersiva en la que el sonido se convierte en el gran protagonista y sitúa a Mina Murray en el centro de una lucha contra el célebre vampiro.

ESTRENO INTERNACIONAL Y REPARTO ESPAÑOL

Audible, compañía de Amazon especializada en contenido de entretenimiento en audio, estrenará esta ficción sonora como un nuevo Audible Original. La producción tendrá lanzamiento internacional y podrá escucharse en inglés, español (castellano), francés, alemán, italiano, español neutro y portugués de Brasil, con repartos diferentes en cada idioma formados por reconocidos intérpretes de cada país.

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En la versión española, Claudia Salas presta su voz a Mina Murray y Asier Etxeandia interpreta a Drácula. El reparto lo completan más de 25 actores y actrices, entre ellos Elvira Mínguez como Van Helsing, Pol Hermoso como Jonathan, Carlos Serrano en el papel del doctor Seward y Loreto Mauleón como Lucy. También participan Biel Rossell, Carlos González, Cristina Plaza y Bianca Kovacs, bajo la dirección de la cineasta Carlota Pereda, responsable de películas como 'Cerdita' y 'La ermita'.

UN ELENCO INTERNACIONAL Y UNA EXPERIENCIA INMERSIVA

La producción contará además con un reparto internacional de primer nivel. En inglés, Jonathan Bailey y Ella Purnell pondrán voz a Drácula y Mina, mientras que en francés el protagonista será Omar Sy y en italiano Riccardo Scamarcio, acompañados por Deva Cassel y Benedetta Porcaroli como Mina. En alemán, los papeles principales recaerán en Matthias Schweighöfer y Jeanne Goursaud, mientras que la versión en español neutro estará protagonizada por José María de Tavira y Esmeralda Pimentel.

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Desde Audible destacan que esta adaptación busca aprovechar todas las posibilidades del formato sonoro para trasladar al oyente al corazón de la historia. Además, la producción pone el foco en la batalla psicológica entre Mina y Drácula, apoyándose en un elaborado diseño de sonido y una narración concebida para potenciar la tensión y el suspense.

DIRECCIÓN, FECHAS DE ESTRENO Y LA HISTORIA

La versión internacional en inglés está dirigida por la cineasta Mary Lambert, conocida por 'Cementerio de animales', que debuta en el audioentretenimiento. El guion corre a cargo de Robyn Ahern, mientras que la banda sonora original ha sido compuesta por Ilan Eshkeri. La ficción estará disponible el 1 de octubre de 2026 en inglés, francés, italiano, español (castellano) y español neutro; llegará al alemán el 9 de febrero de 2027 y posteriormente se estrenará en portugués de Brasil, aún sin fecha confirmada.

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La trama sigue a Mina Murray, que emprende una investigación cuando su prometido desaparece en Transilvania. A través de diarios, cartas y testimonios reconstruye las pistas que la conducen hasta Drácula, mientras descubre que ella misma se ha convertido en el objetivo del vampiro. Con la ayuda del profesor Van Helsing y tras la caída de su amiga Lucy bajo el influjo del conde, Mina deberá enfrentarse a un antiguo depredador utilizando su inteligencia y su capacidad para unir las piezas de un misterio que amenaza con consumirla.