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Asturias se suma a la ayuda humanitaria de 500.000 euros para los afectados por el terremoto de Venezuela

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El Gobierno del Principado apoya la respuesta humanitaria conjunta al terremoto de Venezuela acordada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), quince comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que movilizará 500.000 euros para atender a la población afectada por la catástrofe.

Los fondos se destinarán a la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional, una red integrada por 48 organizaciones locales que desplegará una respuesta multisectorial mediante intervenciones de emergencia centradas en salud mental y apoyo psicosocial, protección, nutrición y recuperación de medios de vida en los siete estados afectados: La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y Yaracuy.

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Gracias a este proyecto se prestará asistencia humanitaria a una población estimada de 5.000 personas, que priorizará mujeres jefas de hogar, niñas, niños y adolescentes; personas mayores, personas con discapacidad, y familias sin vivienda o medios de vida.

Según ha informado el Principado a través de una nota de prensa, esta aportación se realiza en el marco del convenio de colaboración en materia de acción humanitaria del Gobierno central, las comunidades y los ayuntamientos, del que Asturias forma parte desde 2018 a través de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo

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