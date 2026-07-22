Asturias se suma a la ayuda humanitaria de 500.000 euros para los afectados por el terremoto de Venezuela

El Gobierno del Principado apoya la respuesta humanitaria conjunta al terremoto de Venezuela acordada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), quince comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que movilizará 500.000 euros para atender a la población afectada por la catástrofe.

Los fondos se destinarán a la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional, una red integrada por 48 organizaciones locales que desplegará una respuesta multisectorial mediante intervenciones de emergencia centradas en salud mental y apoyo psicosocial, protección, nutrición y recuperación de medios de vida en los siete estados afectados: La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y Yaracuy.

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Gracias a este proyecto se prestará asistencia humanitaria a una población estimada de 5.000 personas, que priorizará mujeres jefas de hogar, niñas, niños y adolescentes; personas mayores, personas con discapacidad, y familias sin vivienda o medios de vida.

Según ha informado el Principado a través de una nota de prensa, esta aportación se realiza en el marco del convenio de colaboración en materia de acción humanitaria del Gobierno central, las comunidades y los ayuntamientos, del que Asturias forma parte desde 2018 a través de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo

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