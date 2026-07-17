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Sánchez acudirá a la final del Mundial este domingo entre España y Argentina

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá a la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá entre España y Argentina que se disputará este domingo 19 de julio, a las 21.00 horas, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, según fuentes de Moncloa.

Sánchez acudirá para presenciar el partido que enfrentará a la selección española con Argentina al que ya había confirmado su presencia la Familia Real: el Rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Posterioremente, el jefe del Ejecutivo se desplazará a Argelia, donde llevará a cabo su agenda institucional el lunes.

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