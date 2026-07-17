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FundéuRAE: “ambos inclusive”, no “ambos inclusives”

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Madrid, 17 jul (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que la voz “inclusive” permanece invariable cuando se combina con elementos plurales, por lo que lo adecuado es “ambos inclusive”, y no “ambos inclusives”.

No obstante, en los medios de comunicación no es raro encontrarse con frases como “Desde este lunes hasta el jueves 5, ambos inclusives, más de 300 cines participan en esta nueva edición”, “En el cuarto trimestre (de octubre a diciembre de 2025, ambos inclusives) fue un 61,1 % más” o “Del 1 al 4 de mayo, ambos inclusives, estarán habilitados los autobuses”.

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De acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”, “inclusive” es invariable en número —como adverbio que es—, por lo que, aunque se use con elementos plurales, lo apropiado es mantener esta forma, y no usar el plural “inclusives”.

Lo mismo se aplica al adverbio de sentido contrario “exclusive”, que es siempre la forma indicada, y no “exclusives”.

Por ello, en los ejemplos lo apropiado habría sido escribir “Desde este lunes hasta el jueves 5, ambos inclusive, más de 300 cines participan en esta nueva edición”, “En el cuarto trimestre (de octubre a diciembre de 2025, ambos inclusive) fue un 61,1 % más” y “Del 1 al 4 de mayo, ambos inclusive, estarán habilitados los autobuses”.

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La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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