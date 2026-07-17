El opositor ruso Nadezhdin denuncia intentos de "cerrarle la boca" y de vetarlo en la Duma

Moscú, 17 jul (EFE).- El opositor ruso y exaspirante presidencial Borís Nadezhdin, que es juzgado este viernes por extremismo, denunció los intentos de las autoridades de impedir que acceda a la Duma o cámara de diputados en las elecciones de septiembre.

"El auténtico objetivo de lo que ocurre aquí es cerrarme la boca e impedir que me presente a las elecciones a la Duma", comentó durante la vista judicial en un tribunal de la región de Moscú.

Aseguró que a día de hoy continúa la recogida de firmas en su favor en cuatro ciudades de la región, donde los sondeos indican que está por delante de sus rivales, pero que una condena le inhabilitaría como candidato independiente.

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El opositor, al que la comisión electoral ya impidió presentarse a las presidenciales en 2024 por defectos de forma en las firmas recabadas, rechazó la acusación de extremismo por publicar un enlace en el que figuraba la imagen del fallecido líder opositor Alexéi Navalni.

Además de recordar que fue elegido diputado por primera vez en tiempos de la Unión Soviética (1990), como atenuante aludió a sus cuatro hijos y al hecho de que sufre del corazón y tiene diabetes.

"He tenido dos infartos, soy una persona enferma (...) Me moriré ahí dentro, la voy a palmar si me envían al calabozo", dijo, por lo que pidió al juez que le ponga en libertad.

Según informó el canal de Telegram Ostorozhno Nóvosti, Nadezhdin se encontró mal durante la vista debido a una subida de presión, por lo que el tribunal tuvo que llamar a la ambulancia y declarar una pausa en el proceso.

El opositor, que fue detenido el pasado lunes y se le impidió abandonar el país, podría ser condenado a 15 días de arresto administrativo, lo que le impediría concurrir a unas elecciones por espacio de un año.

Según algunos expertos, selló su destino a dos meses de las legislativas el hecho de que se mostrara desafiante después de ser catalogado hace una semana agente extranjero, tras acusar al Kremlin de intentar "excluir a los rivales más peligrosos" para garantizar "el resultado deseado".

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Durante los últimos meses varios candidatos opositores rusos han sido excluidos de la carrera electoral por extremismo por colgar en su momento la imagen de Navalni en sus redes sociales.

Nadezhdin, que ya desafió a las autoridades al acudir en 2024 al entierro de Navalni, pide el fin de la guerra en Ucrania y que el presidente ruso, Vladímir Putin, deje el cargo.

En abril, comentó en una entrevista con EFE que el sistema autoritario de Putin se estaba degradando y que dos tercios de los rusos exigen el cese de los combates y la pronta firma de un tratado de paz.

"No pasa un día sin que sea arrestado un vicegobernador o un alcalde. Ni un solo día", subrayó, y añadió que "la situación en el país es objetivamente cada vez peor y la gente confía cada vez menos en el Gobierno".EFE

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(foto)(vídeo)