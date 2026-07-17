La UE celebra el nombramiento de Rabab Fatima como nueva jefa de la misión de la ONU en Afganistán

La Unión Europea ha celebrado el nombramiento de la bangladeshí Rabab Fatima como nueva representante especial para Afganistán y jefa de la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA), y ha expresado su interés en trabajar con ella porque "el mundo no debe olvidar Afganistán".

"Acogemos con satisfacción el nombramiento de Rabab Fatima como nueva representante especial por parte del secretario General de la ONU (António Guterres). La UE espera con interés trabajar con ella en Kabul y en los foros internacionales, incluidos los próximos pasos del proceso de Doha. El mundo no debe olvidar Afganistán", ha indicado en un mensaje en redes sociales un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

PUBLICIDAD

30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN SERVICIO CIVIL

La declaración de la UE tiene lugar después de que este jueves Guterres nombrara Rabab Fatima como nueva representante especial para Afganistán y jefa de la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA), cargo en el que sucede a la kirguisa Roza Otunbayeva, a quien ha dado las gracias por su "dedicado servicio".

PUBLICIDAD

La ONH ha destacado que Fatima, que en la actualidad es vice secretaria general y Alta Representante para Países Menos Adelantados, Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (UN-OHRLLS), tiene "más de 30 años de experiencia en servicio civil nacional e internacional".

Previamente, fue embajadora y representante permanente de Bangladesh ante la ONU entre 2019 y 2022, además de ser presidenta de la Junta Ejecutiva de UNICEF en 2022 y de ONU Mujeres en 2022. Además, fue la primera mujer elegida como presidenta de la Comisión de Pacificación, en 2022, y fue vicepresidenta de la 77ª sesión de la Asamblea General de la ONU.

PUBLICIDAD

La diplomática fue además embajadora de Bangladesh en Japón, directora general del Ministerio de Exteriores bangladeshí y ocupó diversos cargos en la cartera, además de tener cargos en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), todo ello parte de la experiencia considerada por Naciones Unidas de cara a su nombramiento al frente de la UNAMA.

La misión fue establecida en marzo de 2022 a través de la resolución 1401 del Consejo de Seguridad de la ONU, después de la invasión encabezada por Estados Unidos tras los ataques del 11-S. La ofensiva derrocó a los talibán, que sin embargo regresaron al poder en agosto de 2021 tras una ofensiva a gran escala en plena retirada internacional tras el acuerdo de paz firmado un año antes con Washington.

PUBLICIDAD