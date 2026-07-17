Netflix ganó un 8,8% más en el segundo trimestre, hasta 2.969 millones

La plataforma estadounidense de 'streaming' Netflix registró un beneficio neto de 3.401 millones de dólares (2.969 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, lo que representa un avance del 8,8% respecto del resultado contabilizado un año antes, según informó la compañía.

La cifra de ingresos de la multinacional de Los Gatos alcanzó entre abril y junio los 12.560 millones de dólares (10.964 millones de euros), un 13,4% más que un año antes.

De este modo, en los seis primeros meses del ejercicio se anotó un beneficio neto de 8.684 millones de dólares (7.580 millones de euros), un 44,3% más que en la primera mitad de 2025, mientras que los ingresos sumaron 24.810 millones de dólares (21.657 millones de euros), un 14,7% más.

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De cara al trimestre en curso, Netflix espera que sus ingresos aumenten un 11,7% interanual, hasta 12.860 millones de dólares (11.226 millones de euros), y que el beneficio neto sea de 3.452 millones de dólares (3.013 millones de euros), un 35,5% más.

Las acciones de Netflix, que cerraron la sesión del jueves con una subida del 0,91%, cotizaban con caídas del 9% en la negociación tras el cierre de Wall Street tras conocer las cuentas y las previsiones de la multinacional.