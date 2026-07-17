Irán cifra en 38 los muertos por los ataques de EE.UU. de la última semana

Teherán, 17 jul (EFE).- Al menos 38 personas han muerto y más de 400 han resultado heridas en los ataques estadounidenses contra Irán desde el fin de semana pasado, informó este viernes el Ministerio de Salud iraní.

"El número de heridos en los ataques estadounidenses ha superado los 400 y 38 compatriotas han muerto", anunció el portavoz del ministerio Hosein Kermanpur, en la red social X.

Kermanpur indicó que entre los fallecidos hay tres mujeres y un menor de edad, mientras que entre los heridos se encuentran 22 mujeres y nueve menores de 18 años.

Teherán, 17 jul (EFE).- Al menos ocho personas murieron y otras 19 resultaron heridas en la sexta noche consecutiva de ataques estadounidenses contra el sur del territorio iraní, entre ellos el bombardeo de tres puentes en el condado de Bandar Jomeir, en la sureña provincia de Hormozgán, informaron este viernes medios iraníes.

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Siete de los fallecidos y nueve de los heridos se produjeron durante los ataques contra tres puentes de Bandar Jomeir en la noche del jueves, según reportó la agencia Tasnim.

El más importante de los puentes atacados conecta la ciudad portuaria de Bandar Abás con la ciudad de Lar, en la sureña provincia de Fars.

Tasnim indicó que el ataque tuvo lugar mientras varios vehículos circulaban por el puente y algunos de ellos salieron despedidos tras el impacto de un misil en las inmediaciones.

Además, una persona murió y otras ocho resultaron heridas en un ataque estadounidense contra el barrio residencial de Tappeh Allah Akbar, en Bandar Abás, según la Universidad de Ciencias Médicas de Hormozgán.

Siete de los heridos sufrieron lesiones por la onda expansiva de la explosión y otro resultó herido con una fractura.

También en Bandar Abás se han registrado dos heridos en un ataque contra el nudo ferroviario de la ciudad, aunque los daños en la infraestructura han sido "mínimos".

Los ataques se enmarcan en la sexta noche consecutiva de bombardeos de EE.UU. contra varias zonas del sur de Irán, incluidos decenas de objetivos militares del país, como infraestructuras logísticas y capacidades marítimas, según anunció el Comando Central del Ejército estadounidense (Centcom).

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Teherán respondió a estos ataques con lanzamientos de misiles y drones contra objetivos de EE.UU. en Catar, Kuwait y Baréin.

Estados Unidos reanudó el fin de semana sus ofensivas contra varias ciudades iraníes, en especial en la costa sur del país, después de que el presidente Donald Trump diera por terminado el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio tras denunciar ataques iraníes contra buques comerciales en Ormuz.

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Washington reimpuso el martes el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en Ormuz, dos días después del anuncio de la República Islámica sobre el cierre de esta vía marítima por los bombardeos estadounidenses.

En respuesta, Teherán también ha lanzado ataques contra países de la región aliados de EE.UU.