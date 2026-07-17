Mueren seis personas en ataques del Ejército de Rusia contra Odesa, Zaporiyia y Nikolaev

Al menos seis personas han muerto a causa de una serie de ataques lanzados por el Ejército de Rusia contra las provincias ucranianas de Odesa, Zaporiyia y Mikolaiv, todas en el sur del país, según ha denunciado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en medio de la guerra abierta en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el mandatario ruso, Vladimir Putin, y que desde hace unas semanas tiene como particular objetivo los puertos ucranianos.

"En Odesa, dos personas murieron a consecuencia del ataque con misiles rusos perpetrado durante la noche contra un edificio residencial", ha señalado Zelenski, quien ha apuntado que otras dos personas han muerto en Zaporiyia y que también hay heridos en Chérnigov y Sumi, donde también ha sufrido daños materiales una biblioteca.

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Así, ha recalcado en un mensaje publicado a través de redes sociales que "es fundamental que todas las instituciones estatales y todos los involucrados en las negociaciones con los socios para apoyar la defensa y la resiliencia de Ucrania actúen con la máxima rapidez y eficacia".

"La aplicación de todo lo acordado a nivel de líderes debe acelerarse. Cada paquete de defensa hoy no es solo una cifra, sino equipo específico que protege vidas aquí en Ucrania todos los días", ha zanjado el presidente ucraniano, en línea con sus llamamientos a favor de aumentar las entregas de capacidades militares a Kiev.

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ATAQUE A UN PUERTO EN NIKOLAEV

El último ataque ruso ha tenido lugar esta mañana en el puerto de Nikolaev donde, según la Fiscalía nacional, aviones rusos no tripulados modelo 'Shahed' han matado a dos personas y causado daños a tres embarcaciones civiles.

"Como consecuencia del ataque enemigo, tres embarcaciones civiles con bandera extranjera, amarradas en el territorio de las empresas portuarias de la ciudad, resultaron dañadas. Dos ciudadanos ucranianos que se encontraban a bordo de la embarcación extranjera fallecieron a causa de uno de los impactos", de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía.

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La Fuerza Aérea ucraniana ha acusado a las tropas rusas de lanzar siete misiles y 130 drones contra el país durante las últimas horas, antes de asegurar que al menos cinco de los proyectiles y 115 aparatos no tripulados han sido interceptados por los sistemas de defensa antiaérea.

Sin embargo, ha apuntado que dos misiles y ocho drones han impactado en siete puntos del país, antes de agregar que los fragmentos de las interceptaciones han caído en otros cinco lugares. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo (ucraniano). Sigan las normas de seguridad", ha alertado.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado ataques contra "puertos utilizados para el suministro de carga a las Fuerzas Armadas de Ucrania", incluidos ataques "de alta precisión" contra los puertos de Odesa y Chernomorsk, donde "instalaciones portuarias" han sufrido daños, según Moscú.

"Resultaron dañadas instalaciones portuarias utilizadas para la descarga y el almacenamiento de carga militar, combustible y lubricantes destinados a las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como los talleres de producción y ensamblaje de drones", ha apuntado. "Además, un barco contra incendios resultó dañado en el puerto de Chernomorsk", ha sostenido.

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Asimismo, la cartera ha apuntado en un mensaje en redes sociales que los sistemas de defensa antiaérea rusos han destruidos 243 drones ulanzados por Ucrania en varias regiones del país, así como sobre aguas del mar Negro y el Mar de Azov y en la península de Crimea, anexionada en 2014, sin que por ahora las autoridades rusas hayan dado informaciones sobre víctimas o daños.