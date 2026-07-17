Irán reivindica un ataque contra dos instalaciones de radares de EEUU en Omán

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este viernes un ataque contra dos instalaciones de radares de Estados Unidos en Omán, en el marco de su respuesta a los últimos bombardeos estadounidenses contra el país asiático, un intercambio de ataques que tiene lugar pese al alto el fuego pactado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

Así, ha afirmado que "continuando con las operaciones contraofensivas (...) la Armada de la Guardia Revolucionaria ha atacado y destruido un radar de control marítimo en Salamé y otro sistema de radar en Ghanem, en Omán", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

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"La operación de represalia continúa con determinación, al igual que su valiente misión, y el estrecho de Ormuz, por la gracia de Dios, permanece en manos de los marineros de la Armada de la Guardia Revolucionaria", ha resaltado el organismo, sin que las autoridades de Omán se hayan pronunciado por ahora sobre el ataque.

Por otra parte, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada de Reino Unido, ha afirmado que un proyectil ha impactado en un buque cisterna cerca de Jasab, en Omán, un suceso que se ha saldado sin víctimas.

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El organismo ha apuntado en un comunicado que el suceso ha tenido lugar 19 millas náuticas al este de Jasab y ha apuntado que el buque ha sufrido "daños estructurales menores en el costado de babor".

"Toda la tripulación se encuentra a salvo y localizada. No hay informaciones sobre impacto ambiental alguno y el buque continúa su viaje hacia su próximo puerto de escala", ha manifestado, antes de resaltar que "las autoridades están investigando el incidente".

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Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.